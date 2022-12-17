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Власти Кривого Рога сообщили об экстренных отключениях света в городе
Власти Кривого Рога сообщили об экстренных отключениях света в городе - РИА Новости, 17.12.2022
Власти Кривого Рога сообщили об экстренных отключениях света в городе
Экстренные отключения света действуют в Кривом Роге на Украине, водо-, газо- и теплоснабжение подключены в полном объеме, сообщил мэр города Александр Вилкул. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T23:17
2022-12-17T23:17
2022-12-17T23:19
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
александр вилкул
кривой рог
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света действуют в Кривом Роге на Украине, водо-, газо- и теплоснабжение подключены в полном объеме, сообщил мэр города Александр Вилкул. В пятницу Вилкул заявил о разрушении объекта энергетической инфраструктуры. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, александр вилкул, кривой рог, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Александр Вилкул, Кривой Рог, Украина, Вооруженные силы РФ
23:17 17.12.2022 (обновлено: 23:19 17.12.2022)
Власти Кривого Рога сообщили об экстренных отключениях света в городе
Мэр Кривого Рога Вилкул: в городе действуют экстренные отключения света, тепло подключено