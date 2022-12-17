https://ria.ru/20221217/otklyucheniya-1839468034.html

Власти Кривого Рога сообщили об экстренных отключениях света в городе

Власти Кривого Рога сообщили об экстренных отключениях света в городе - РИА Новости, 17.12.2022

Власти Кривого Рога сообщили об экстренных отключениях света в городе

Экстренные отключения света действуют в Кривом Роге на Украине, водо-, газо- и теплоснабжение подключены в полном объеме, сообщил мэр города Александр Вилкул. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T23:17

2022-12-17T23:17

2022-12-17T23:19

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

александр вилкул

кривой рог

украина

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834024033_1633:428:3640:1557_1920x0_80_0_0_ed4daa43bb7b55b43a6d2da9ae82181f.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света действуют в Кривом Роге на Украине, водо-, газо- и теплоснабжение подключены в полном объеме, сообщил мэр города Александр Вилкул. В пятницу Вилкул заявил о разрушении объекта энергетической инфраструктуры. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кривой рог

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, александр вилкул, кривой рог, украина, вооруженные силы рф