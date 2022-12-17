https://ria.ru/20221217/oon-1839337689.html

В ООН выступили за установление мира на Украине

В ООН выступили за установление мира на Украине - РИА Новости, 17.12.2022

В ООН выступили за установление мира на Украине

ООН хотела бы, скорее, видеть не продолжение поставок вооружений в зону конфликта на Украине, а установление мира в этой стране, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T04:49

2022-12-17T04:49

2022-12-17T04:49

в мире

стефан дюжаррик

сергей лавров

украина

россия

сша

оон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/140042/73/1400427368_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_b3334044db3b09004e41bc357d7cb8d3.jpg

ООН, 17 дек – РИА Новости. ООН хотела бы, скорее, видеть не продолжение поставок вооружений в зону конфликта на Украине, а установление мира в этой стране, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ему задали вопрос о том, считает ли ООН намерение США поставлять Киеву комплексы Patriot эскалацией. "Я не собираюсь комментировать каждую новую отправку вооружений. Мы хотели бы видеть не все большую отправку вооружений на театр военных действий, а, скорее, мир", - сказал Дюжаррик. По его словам, сейчас наблюдается интенсификация конфликта на Украине. "В последние дни происходит эскалация", - добавил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221215/rezolyutsiya-1839031054.html

https://ria.ru/20221215/terrorizm-1839017207.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, стефан дюжаррик, сергей лавров, украина, россия, сша, оон, нато, дмитрий песков (спецпредставитель президента)