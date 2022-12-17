https://ria.ru/20221217/oon-1839337689.html
В ООН выступили за установление мира на Украине
В ООН выступили за установление мира на Украине - РИА Новости, 17.12.2022
В ООН выступили за установление мира на Украине
ООН хотела бы, скорее, видеть не продолжение поставок вооружений в зону конфликта на Украине, а установление мира в этой стране, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T04:49
2022-12-17T04:49
2022-12-17T04:49
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ООН, 17 дек – РИА Новости. ООН хотела бы, скорее, видеть не продолжение поставок вооружений в зону конфликта на Украине, а установление мира в этой стране, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ему задали вопрос о том, считает ли ООН намерение США поставлять Киеву комплексы Patriot эскалацией. "Я не собираюсь комментировать каждую новую отправку вооружений. Мы хотели бы видеть не все большую отправку вооружений на театр военных действий, а, скорее, мир", - сказал Дюжаррик. По его словам, сейчас наблюдается интенсификация конфликта на Украине. "В последние дни происходит эскалация", - добавил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221215/rezolyutsiya-1839031054.html
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в мире, стефан дюжаррик, сергей лавров, украина, россия, сша, оон, нато, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
В мире, Стефан Дюжаррик, Сергей Лавров, Украина, Россия, США, ООН, НАТО, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
В ООН выступили за установление мира на Украине
Представитель Дюжаррик: ООН выступает за мир на Украине и против поставок вооружений