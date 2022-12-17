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Украинские войска выпустили по Широкой Балке в ДНР пять ракет из "Града"

Украинские войска выпустили по Широкой Балке в ДНР пять ракет из "Града" - РИА Новости, 17.12.2022

Украинские войска выпустили по Широкой Балке в ДНР пять ракет из "Града"

Украинские войска в 15.55 выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Широкой Балке, натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T16:56

2022-12-17T16:56

2022-12-17T16:56

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Украинские войска в 15.55 выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Широкой Балке, натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, украинские войска обстреляли из "натовской" артиллерии населенный пункты Красный Партизан, Майорск и Куйбышевский район Донецка, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибром 155 миллиметров. Украинские войска также выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по Озеряновке.

https://ria.ru/20221215/oruzhie-1839020790.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины