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Украинские войска выпустили по Широкой Балке в ДНР пять ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по Широкой Балке в ДНР пять ракет из "Града" - РИА Новости, 17.12.2022
Украинские войска выпустили по Широкой Балке в ДНР пять ракет из "Града"
Украинские войска в 15.55 выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Широкой Балке, натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T16:56
2022-12-17T16:56
2022-12-17T16:56
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Украинские войска в 15.55 выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Широкой Балке, натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, украинские войска обстреляли из "натовской" артиллерии населенный пункты Красный Партизан, Майорск и Куйбышевский район Донецка, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибром 155 миллиметров. Украинские войска также выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по Озеряновке.
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Широкой Балке в ДНР пять ракет из "Града"
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Широкой Балке пять ракет из "Града"