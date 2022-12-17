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Украинские войска обстреляли Новую Каховку из ствольной артиллерии - РИА Новости, 17.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Новую Каховку из ствольной артиллерии
Украинские войска обстреляли Новую Каховку из ствольной артиллерии - РИА Новости, 17.12.2022
Украинские войска обстреляли Новую Каховку из ствольной артиллерии
Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии город Новая Каховка в Херсонской области, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T12:16
2022-12-17T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
херсонская область
херсон
вооруженные силы украины
украина
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии город Новая Каховка в Херсонской области, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб региона. Украинские войска ежедневно наносят ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и поселков, расположенных на противоположном от Херсона берегу Днепра. Обстрелам подвергаются Голая Пристань, Алешки, Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Скадовск.
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новая каховка
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в мире, новая каховка, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Херсонская область , Херсон, Вооруженные силы Украины, Украина
12:16 17.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Новую Каховку из ствольной артиллерии

В экстренных службах Херсонской области сообщили об обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии город Новая Каховка в Херсонской области, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб региона.

"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии. В 05.50 ВСУ выпустили по городу Новая Каховка шесть снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.

Украинские войска ежедневно наносят ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и поселков, расположенных на противоположном от Херсона берегу Днепра. Обстрелам подвергаются Голая Пристань, Алешки, Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Скадовск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовая КаховкаХерсонская областьХерсонВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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