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Украинские войска обстреляли Новую Каховку из ствольной артиллерии

Украинские войска обстреляли Новую Каховку из ствольной артиллерии - РИА Новости, 17.12.2022

Украинские войска обстреляли Новую Каховку из ствольной артиллерии

Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии город Новая Каховка в Херсонской области, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T12:16

2022-12-17T12:16

2022-12-17T12:16

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

херсонская область

херсон

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии город Новая Каховка в Херсонской области, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб региона. Украинские войска ежедневно наносят ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и поселков, расположенных на противоположном от Херсона берегу Днепра. Обстрелам подвергаются Голая Пристань, Алешки, Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Скадовск.

https://ria.ru/20221215/oruzhie-1839020790.html

новая каховка

херсонская область

херсон

украина

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