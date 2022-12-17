https://ria.ru/20221217/obstrel-1839343883.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 17.12.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека

Три человека пострадали в результате обстрела Буденновского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T07:56

2022-12-17T07:56

2022-12-17T12:22

специальная военная операция на украине

донецк

буденновский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Три человека пострадали в результате обстрела Буденновского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. "Украинские боевики ночью нанесли удар по Будённовскому району города. Трое мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что в 2.26 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Буденновский район Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20221216/obstrel-1839270770.html

донецк

буденновский район

донецкая народная республика

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донецк, буденновский район, донецкая народная республика, сцкк