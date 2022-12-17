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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 17.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221217/obstrel-1839343883.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 17.12.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека
Три человека пострадали в результате обстрела Буденновского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T07:56
2022-12-17T12:22
специальная военная операция на украине
донецк
буденновский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Три человека пострадали в результате обстрела Буденновского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. "Украинские боевики ночью нанесли удар по Будённовскому району города. Трое мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что в 2.26 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Буденновский район Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20221216/obstrel-1839270770.html
донецк
буденновский район
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донецк, буденновский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Буденновский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
07:56 17.12.2022 (обновлено: 12:22 17.12.2022)
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека

При обстреле Буденновского района Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы на месте пожара, возникшего в результате обстрела ВСУ Буденновского районе Донецка
Сотрудник противопожарной службы на месте пожара, возникшего в результате обстрела ВСУ Буденновского районе Донецка - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник противопожарной службы на месте пожара, возникшего в результате обстрела ВСУ Буденновского районе Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Три человека пострадали в результате обстрела Буденновского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Украинские боевики ночью нанесли удар по Будённовскому району города. Трое мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Вчера, 18:13Специальная военная операция на Украине
Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела города
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что в 2.26 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Буденновский район Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО "Град".
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкБуденновский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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