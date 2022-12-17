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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 17.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221217/obstrel-1839336196.html
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 17.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Буденновский район города Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T03:25
2022-12-17T12:20
специальная военная операция на украине
донецк
буденновский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Буденновский район города Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 2.26 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Буденовский район): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221216/zhertva-1839210061.html
донецк
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донецк, буденновский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Буденновский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
03:25 17.12.2022 (обновлено: 12:20 17.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Буденовскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Буденновского районе Донецка
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Буденновского районе Донецка - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Буденновского районе Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Буденновский район города Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 2.26 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Буденовский район): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкБуденновский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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