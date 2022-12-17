https://ria.ru/20221217/obstrel-1839336196.html

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 17.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Буденновский район города Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T03:25

2022-12-17T03:25

2022-12-17T12:20

специальная военная операция на украине

донецк

буденновский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Буденновский район города Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 2.26 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Буденовский район): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221216/zhertva-1839210061.html

донецк

буденновский район

донецкая народная республика

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донецк, буденновский район, донецкая народная республика, сцкк