https://ria.ru/20221217/neft-1839451390.html

Foreign Policy назвала проигравших от потолка цен на российскую нефть

Foreign Policy назвала проигравших от потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 17.12.2022

Foreign Policy назвала проигравших от потолка цен на российскую нефть

Установленная Западом максимальная цена на российскую нефть не позволит сократить доходы Москвы, но при этом ударит по европейцам, пишет Foreign Policy. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T20:38

2022-12-17T20:38

2022-12-17T22:12

в мире

экономика

россия

евросоюз

urals

brent

санкции в отношении россии

австралия

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Установленная Западом максимальная цена на российскую нефть не позволит сократить доходы Москвы, но при этом ударит по европейцам, пишет Foreign Policy.В статье поясняется, что согласованная странами Евросоюза, США, "Большой семеркой" и Австралией предельная стоимость энергоресурса на уровне 60 долларов за баррель, хоть и подается на Западе как дипломатическая победа, не сможет существенно снизить прибыль России.Издание привело данные нефтяных котировок и сделок: так, в последние годы российское сырье продавалось в среднем по цене около 60 долларов, а скидки на марку Urals с начала украинского кризиса сократились вдвое. При этом стоимость барреля Brent уже через три дня после вступления в силу "потолка" упала до 76 долларов.FP пишет, что на Западе, несмотря на желание навредить России, опасались, что введение предельных цен на ее нефть поднимет стоимость энергоносителей на мировом рынке.Журнал утверждает, что уже в январе ЕС пересмотрит ограничение цены: Польша настаивает на снижении планки до 30 долларов за баррель, при этом Греция, Кипр и Мальта, зарабатывающие на транспортировке сырья, выступают против такой меры.Разногласия по этому вопросу, как и по поводу эмбарго на импорт российской нефти морским путем, могут создать трудности с сохранением единства в вопросе топливных санкций. При этом ЕС еще до введения ценового потолка взял курс на отказ от российского горючего, так что на финансы Кремля эта мера не должна повлиять, пишет FP. Издание предрекло рост жалоб от европейских стран на неэффективность и вредность санкций для них самих.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такое сырье на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет "потолок", даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, а Москва готова сотрудничать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221216/neft-1838989309.html

https://ria.ru/20221216/eksport-1839205495.html

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в мире, экономика, россия, евросоюз, urals, brent, санкции в отношении россии, австралия, александр новак, цены на нефть