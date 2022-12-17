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В Москве выросли налоговые поступления от пищевых предприятий - РИА Новости, 17.12.2022
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В Москве выросли налоговые поступления от пищевых предприятий
В Москве выросли налоговые поступления от пищевых предприятий - РИА Новости, 17.12.2022
В Москве выросли налоговые поступления от пищевых предприятий
Налоговые поступления от предприятий пищевой промышленности Москвы за январь - октябрь выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на фоне... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T10:10
2022-12-17T10:10
экономика
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Налоговые поступления от предприятий пищевой промышленности Москвы за январь - октябрь выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на фоне повышения объемов выпуска продукции, сообщается на сайте мэра столицы. "Столичные предприятия пищевой промышленности за январь - октябрь 2022 года перечислили в консолидированный бюджет Москвы 20,6 миллиарда рублей, что на 40,4 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года... Рост налоговых отчислений пищевых производств происходит на фоне повышения объемов выпуска продукции", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова. Добавляется, что пищевые предприятия могут воспользоваться широким набором антикризисных мер поддержки от города, которые разработали для промышленности и всего бизнеса в целом. Среди них льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели, гранты на разработку импортозамещающей продукции, льготная ставка земельной аренды в размере один рубль в год для инвесторов, которые планируют строить в городе производства в рамках масштабных инвестиционных проектов. Уточняется, что реализация мероприятий национального проекта "Производительность труда", в котором могут принять участие и предприятия пищевой промышленности, является одной из важных мер поддержки для московских компаний. Оказанная помощь позволит им повышать производительность труда не менее чем на пять процентов в год. Отмечается, что к национальному проекту уже присоединились 15 крупных и средних предприятий пищевой промышленности.
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экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Экономика, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
10:10 17.12.2022
 
В Москве выросли налоговые поступления от пищевых предприятий

В Москве на 40 процентов выросли налоговые поступления от пищевых предприятий

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкМолочная продукция
Молочная продукция - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Налоговые поступления от предприятий пищевой промышленности Москвы за январь - октябрь выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на фоне повышения объемов выпуска продукции, сообщается на сайте мэра столицы.
"Столичные предприятия пищевой промышленности за январь - октябрь 2022 года перечислили в консолидированный бюджет Москвы 20,6 миллиарда рублей, что на 40,4 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года... Рост налоговых отчислений пищевых производств происходит на фоне повышения объемов выпуска продукции", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
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Добавляется, что пищевые предприятия могут воспользоваться широким набором антикризисных мер поддержки от города, которые разработали для промышленности и всего бизнеса в целом. Среди них льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели, гранты на разработку импортозамещающей продукции, льготная ставка земельной аренды в размере один рубль в год для инвесторов, которые планируют строить в городе производства в рамках масштабных инвестиционных проектов.
Уточняется, что реализация мероприятий национального проекта "Производительность труда", в котором могут принять участие и предприятия пищевой промышленности, является одной из важных мер поддержки для московских компаний. Оказанная помощь позволит им повышать производительность труда не менее чем на пять процентов в год.
Отмечается, что к национальному проекту уже присоединились 15 крупных и средних предприятий пищевой промышленности.
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