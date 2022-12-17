https://ria.ru/20221217/nalogi-1839355389.html

В Москве выросли налоговые поступления от пищевых предприятий

В Москве выросли налоговые поступления от пищевых предприятий - РИА Новости, 17.12.2022

В Москве выросли налоговые поступления от пищевых предприятий

Налоговые поступления от предприятий пищевой промышленности Москвы за январь - октябрь выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на фоне... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T10:10

2022-12-17T10:10

2022-12-17T10:10

экономика

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148036/24/1480362462_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_449a80cac087496cac5a650fe521a56d.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Налоговые поступления от предприятий пищевой промышленности Москвы за январь - октябрь выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на фоне повышения объемов выпуска продукции, сообщается на сайте мэра столицы. "Столичные предприятия пищевой промышленности за январь - октябрь 2022 года перечислили в консолидированный бюджет Москвы 20,6 миллиарда рублей, что на 40,4 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года... Рост налоговых отчислений пищевых производств происходит на фоне повышения объемов выпуска продукции", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова. Добавляется, что пищевые предприятия могут воспользоваться широким набором антикризисных мер поддержки от города, которые разработали для промышленности и всего бизнеса в целом. Среди них льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели, гранты на разработку импортозамещающей продукции, льготная ставка земельной аренды в размере один рубль в год для инвесторов, которые планируют строить в городе производства в рамках масштабных инвестиционных проектов. Уточняется, что реализация мероприятий национального проекта "Производительность труда", в котором могут принять участие и предприятия пищевой промышленности, является одной из важных мер поддержки для московских компаний. Оказанная помощь позволит им повышать производительность труда не менее чем на пять процентов в год. Отмечается, что к национальному проекту уже присоединились 15 крупных и средних предприятий пищевой промышленности.

https://radiosputnik.ria.ru/20221129/moskva-1835081393.html

https://ria.ru/20210623/moskva-1738194123.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , москва