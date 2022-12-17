https://ria.ru/20221217/nagrada-1839357462.html

СК наградил луганских детских врачей

СК наградил луганских детских врачей - РИА Новости, 17.12.2022

СК наградил луганских детских врачей

Следственный комитет России наградил врачей Луганской республиканской детской клинической больницы, а юные пациенты получили новогодние подарки, передает... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T10:29

2022-12-17T10:29

2022-12-17T10:29

общество

россия

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

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ЛУГАНСК, 17 дек – РИА Новости. Следственный комитет России наградил врачей Луганской республиканской детской клинической больницы, а юные пациенты получили новогодние подарки, передает корреспондент РИА Новости с церемонии. "По поручению председателя СК РФ мы поздравляем с наступающими праздниками врачей детской больницы... Следственный комитет всегда оказывает содействие лечебным учреждениям. Мы взяли шефство над этой больницей и уже на протяжении практически двух лет оказываем посильную помощь", – сказал руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров перед вручением ведомственных наград. Петров также отметил важность труда врачей, подчеркнув, что они забоятся о будущем России. Кроме того, юным пациентам детской больницы сотрудники СК РФ вручили мягкие игрушки и новогодние подарки.

https://ria.ru/20221213/nagrada-1838453009.html

https://ria.ru/20221202/lugansk-1835973919.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество