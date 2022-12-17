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СК наградил луганских детских врачей - РИА Новости, 17.12.2022
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СК наградил луганских детских врачей
СК наградил луганских детских врачей - РИА Новости, 17.12.2022
СК наградил луганских детских врачей
Следственный комитет России наградил врачей Луганской республиканской детской клинической больницы, а юные пациенты получили новогодние подарки, передает... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T10:29
2022-12-17T10:29
общество
россия
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
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ЛУГАНСК, 17 дек – РИА Новости. Следственный комитет России наградил врачей Луганской республиканской детской клинической больницы, а юные пациенты получили новогодние подарки, передает корреспондент РИА Новости с церемонии. "По поручению председателя СК РФ мы поздравляем с наступающими праздниками врачей детской больницы... Следственный комитет всегда оказывает содействие лечебным учреждениям. Мы взяли шефство над этой больницей и уже на протяжении практически двух лет оказываем посильную помощь", – сказал руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров перед вручением ведомственных наград. Петров также отметил важность труда врачей, подчеркнув, что они забоятся о будущем России. Кроме того, юным пациентам детской больницы сотрудники СК РФ вручили мягкие игрушки и новогодние подарки.
https://ria.ru/20221213/nagrada-1838453009.html
https://ria.ru/20221202/lugansk-1835973919.html
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общество, россия, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество
Общество, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Здоровье - Общество
10:29 17.12.2022
 
СК наградил луганских детских врачей

СК наградил луганских детских врачей, а юные пациенты получили подарки к Новому году

© Фото : Следственный комитет РФРуководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров во время визита в Луганск
Руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров во время визита в Луганск - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© Фото : Следственный комитет РФ
Руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров во время визита в Луганск. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 дек – РИА Новости. Следственный комитет России наградил врачей Луганской республиканской детской клинической больницы, а юные пациенты получили новогодние подарки, передает корреспондент РИА Новости с церемонии.
"По поручению председателя СК РФ мы поздравляем с наступающими праздниками врачей детской больницы... Следственный комитет всегда оказывает содействие лечебным учреждениям. Мы взяли шефство над этой больницей и уже на протяжении практически двух лет оказываем посильную помощь", – сказал руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров перед вручением ведомственных наград.
Торжественная церемония награждения юных героев Отечества, приуроченная ко Дню Героев Отечества, в Следственном комитете России - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 20:26
СК наградил юных героев Отечества
Петров также отметил важность труда врачей, подчеркнув, что они забоятся о будущем России.
Кроме того, юным пациентам детской больницы сотрудники СК РФ вручили мягкие игрушки и новогодние подарки.
Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с московскими врачами в Луганской городской многопрофильной больнице №7 - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 18:37Специальная военная операция на Украине
Московские врачи в Луганске сделали более четырех тысяч операций
 
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