https://ria.ru/20221217/nagrada-1839357462.html
СК наградил луганских детских врачей
СК наградил луганских детских врачей - РИА Новости, 17.12.2022
СК наградил луганских детских врачей
Следственный комитет России наградил врачей Луганской республиканской детской клинической больницы, а юные пациенты получили новогодние подарки, передает... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T10:29
2022-12-17T10:29
2022-12-17T10:29
общество
россия
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
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ЛУГАНСК, 17 дек – РИА Новости. Следственный комитет России наградил врачей Луганской республиканской детской клинической больницы, а юные пациенты получили новогодние подарки, передает корреспондент РИА Новости с церемонии. "По поручению председателя СК РФ мы поздравляем с наступающими праздниками врачей детской больницы... Следственный комитет всегда оказывает содействие лечебным учреждениям. Мы взяли шефство над этой больницей и уже на протяжении практически двух лет оказываем посильную помощь", – сказал руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров перед вручением ведомственных наград. Петров также отметил важность труда врачей, подчеркнув, что они забоятся о будущем России. Кроме того, юным пациентам детской больницы сотрудники СК РФ вручили мягкие игрушки и новогодние подарки.
https://ria.ru/20221213/nagrada-1838453009.html
https://ria.ru/20221202/lugansk-1835973919.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество
Общество, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Здоровье - Общество
СК наградил луганских детских врачей
СК наградил луганских детских врачей, а юные пациенты получили подарки к Новому году
ЛУГАНСК, 17 дек – РИА Новости. Следственный комитет России наградил врачей Луганской республиканской детской клинической больницы, а юные пациенты получили новогодние подарки, передает корреспондент РИА Новости с церемонии.
"По поручению председателя СК РФ мы поздравляем с наступающими праздниками врачей детской больницы... Следственный комитет всегда оказывает содействие лечебным учреждениям. Мы взяли шефство над этой больницей и уже на протяжении практически двух лет оказываем посильную помощь", – сказал руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров перед вручением ведомственных наград.
Петров также отметил важность труда врачей, подчеркнув, что они забоятся о будущем России.
Кроме того, юным пациентам детской больницы сотрудники СК РФ вручили мягкие игрушки и новогодние подарки.