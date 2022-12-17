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Операторы связи рассказали, как мошенники обманывают россиян - РИА Новости, 17.12.2022
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Операторы связи рассказали, как мошенники обманывают россиян
Операторы связи рассказали, как мошенники обманывают россиян - РИА Новости, 17.12.2022
Операторы связи рассказали, как мошенники обманывают россиян
Телефонные мошенники в своих схемах для обмана россиян перешли на более затратные способы обзвона, используя номера стран, чьи коды схожи с российскими,... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T06:18
2022-12-17T07:21
турция
иран
казахстан
билайн
мегафон
лаборатория касперского
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Телефонные мошенники в своих схемах для обмана россиян перешли на более затратные способы обзвона, используя номера стран, чьи коды схожи с российскими, сообщили РИА Новости операторы связи. Ранее в декабре в "Лаборатории Касперского" рассказали, что злоумышленники стали активно использовать в своих схемах номера других стран, вероятно, с помощью подмены номеров. По данным компании, наибольшее количество подобных звонков осенью происходило с номеров Турции, Казахстана и Ирана, при этом практически все разговоры велись на русском языке. В Tele2 пояснили агентству, что развитие антифрод-систем российских операторов и введение административной ответственности за подмену номера затруднили "совершение вызовов с подменой на российские номера". "Мошенники вынужденно перешли на более "затратные" методы работы, такие как использование международных вызовов с подстановкой номеров некоторых стран. На экране телефона абонента они могут напоминать нумерацию России", - рассказали в компании. Так, коды Турции +90, Ирана +98, Индии +91, Пакистана +92 похожи на номера российских мобильных операторов. Коды Германии +49 и Вьетнама +84 напоминают номера фиксированной телефонии России, отметили в Tele2. При этом мошенникам необязательно находиться в странах, нумерацию которых они используют, добавили там. В "Билайне" предполагают, что такие звонки зачастую осуществляются не из тех стран, чей код отображается на экране телефона абонента. "В связи с тем, что международный трафик проходит не напрямую, а через крупных транзитных операторов, точно определить, из какой страны осуществляется вызов, доподлинно нельзя", - отметили в пресс-службе компании. При совершении звонков с подменных номеров злоумышленники могут находиться в любой точке мира, подтвердил директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов "Мегафона" Сергей Хренов. "Определить источник без содействия других операторов связи невозможно, поэтому сейчас в приоритете консолидация участников рынка в противодействии фроду", - заключили в Tele2.
https://ria.ru/20221217/balans-1839331666.html
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турция, иран, казахстан, билайн, мегафон, лаборатория касперского
Турция, Иран, Казахстан, Билайн, Мегафон, Лаборатория Касперского
06:18 17.12.2022 (обновлено: 07:21 17.12.2022)
 
Операторы связи рассказали, как мошенники обманывают россиян

Операторы связи: мошенники для обмана россиян перешли на более затратные способы обзвона

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© Depositphotos.com / leungchopan
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Телефонные мошенники в своих схемах для обмана россиян перешли на более затратные способы обзвона, используя номера стран, чьи коды схожи с российскими, сообщили РИА Новости операторы связи.
Ранее в декабре в "Лаборатории Касперского" рассказали, что злоумышленники стали активно использовать в своих схемах номера других стран, вероятно, с помощью подмены номеров. По данным компании, наибольшее количество подобных звонков осенью происходило с номеров Турции, Казахстана и Ирана, при этом практически все разговоры велись на русском языке.
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В Tele2 пояснили агентству, что развитие антифрод-систем российских операторов и введение административной ответственности за подмену номера затруднили "совершение вызовов с подменой на российские номера".
"Мошенники вынужденно перешли на более "затратные" методы работы, такие как использование международных вызовов с подстановкой номеров некоторых стран. На экране телефона абонента они могут напоминать нумерацию России", - рассказали в компании.
Так, коды Турции +90, Ирана +98, Индии +91, Пакистана +92 похожи на номера российских мобильных операторов. Коды Германии +49 и Вьетнама +84 напоминают номера фиксированной телефонии России, отметили в Tele2. При этом мошенникам необязательно находиться в странах, нумерацию которых они используют, добавили там.
В "Билайне" предполагают, что такие звонки зачастую осуществляются не из тех стран, чей код отображается на экране телефона абонента. "В связи с тем, что международный трафик проходит не напрямую, а через крупных транзитных операторов, точно определить, из какой страны осуществляется вызов, доподлинно нельзя", - отметили в пресс-службе компании.
При совершении звонков с подменных номеров злоумышленники могут находиться в любой точке мира, подтвердил директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов "Мегафона" Сергей Хренов. "Определить источник без содействия других операторов связи невозможно, поэтому сейчас в приоритете консолидация участников рынка в противодействии фроду", - заключили в Tele2.
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ТурцияИранКазахстанБилайнМегафонЛаборатория Касперского
 
 
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