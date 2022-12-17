https://ria.ru/20221217/moldaviya-1839445767.html

В Молдавии снова повысят тарифы на свет и тепло

В Молдавии снова повысят тарифы на свет и тепло - РИА Новости, 17.12.2022

В Молдавии снова повысят тарифы на свет и тепло

Руководство Молдавии обязало Национальное агентство по урегулированию в энергетике (НАРЭ) пересмотреть тарифы на свет и тепло в связи с повышением стоимости... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T20:05

2022-12-17T20:05

2022-12-17T20:05

жкх

молдавия

кишинев

украина

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 17 дек – РИА Новости. Руководство Молдавии обязало Национальное агентство по урегулированию в энергетике (НАРЭ) пересмотреть тарифы на свет и тепло в связи с повышением стоимости природного газа, отмечается в решении Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), опубликованного на сайте правительства. Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил в соцстеях, что КЧС вынесла решение, что в декабре государственная компания "Энергоком" продаст 100 млн кубометров газа компании "Молдовагаз" по средней цене 1108,61 долларов за 1 тыс. кубометров. Эта цена включает все расходы: стоимость покупки газа, транспортные расходы и расходы на хранение. В ноябре Молдавия закупала газ по цене 785 долларов. "КЧС распорядилась о том, чтобы НАРЭ в течение 3 дней провело внеочередную корректировку тарифов на электричество и отопление на фоне существенного изменения цены на природный газ", - говорится в документе. Отмечается, что корректировки "будут производиться на основе компонентов, включенных в текущую цену и тариф, с применением текущей закупочной цены на первичное топливо". Ранее вице-премьер Спыну утверждал, что решение КЧС не скажется на текущем внутреннем тарифе на газ, а граждане будут получать компенсацию. На прошлой неделе КЧС требовала, чтобы НАРЭ пересмотрело тариф на электроэнергию в сторону снижения, поскольку Кишинев вновь договорился о поставках с Молдавской ГРЭС, что существенно снизило закупочную стоимость ресурса. Власти Молдавии 24 февраля ввели режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Правительство продлевает ЧП каждые два месяца. Согласно решению властей, в период действия ЧП комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет оперативно вмешиваться и, в случае необходимости, принимать решения, помимо установленных действующей нормативно-правовой базой, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.

https://ria.ru/20221216/moldaviya-1839109042.html

https://ria.ru/20221215/gaz-1838857063.html

молдавия

кишинев

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, молдавия, кишинев, украина, молдовагаз