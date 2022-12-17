Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии снова повысят тарифы на свет и тепло - РИА Новости, 17.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221217/moldaviya-1839445767.html
В Молдавии снова повысят тарифы на свет и тепло
В Молдавии снова повысят тарифы на свет и тепло - РИА Новости, 17.12.2022
В Молдавии снова повысят тарифы на свет и тепло
Руководство Молдавии обязало Национальное агентство по урегулированию в энергетике (НАРЭ) пересмотреть тарифы на свет и тепло в связи с повышением стоимости... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T20:05
2022-12-17T20:05
жкх
молдавия
кишинев
украина
молдовагаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836623685_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_944efb17a6188321893834c8eb11deff.jpg
КИШИНЕВ, 17 дек – РИА Новости. Руководство Молдавии обязало Национальное агентство по урегулированию в энергетике (НАРЭ) пересмотреть тарифы на свет и тепло в связи с повышением стоимости природного газа, отмечается в решении Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), опубликованного на сайте правительства. Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил в соцстеях, что КЧС вынесла решение, что в декабре государственная компания "Энергоком" продаст 100 млн кубометров газа компании "Молдовагаз" по средней цене 1108,61 долларов за 1 тыс. кубометров. Эта цена включает все расходы: стоимость покупки газа, транспортные расходы и расходы на хранение. В ноябре Молдавия закупала газ по цене 785 долларов. "КЧС распорядилась о том, чтобы НАРЭ в течение 3 дней провело внеочередную корректировку тарифов на электричество и отопление на фоне существенного изменения цены на природный газ", - говорится в документе. Отмечается, что корректировки "будут производиться на основе компонентов, включенных в текущую цену и тариф, с применением текущей закупочной цены на первичное топливо". Ранее вице-премьер Спыну утверждал, что решение КЧС не скажется на текущем внутреннем тарифе на газ, а граждане будут получать компенсацию. На прошлой неделе КЧС требовала, чтобы НАРЭ пересмотрело тариф на электроэнергию в сторону снижения, поскольку Кишинев вновь договорился о поставках с Молдавской ГРЭС, что существенно снизило закупочную стоимость ресурса. Власти Молдавии 24 февраля ввели режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Правительство продлевает ЧП каждые два месяца. Согласно решению властей, в период действия ЧП комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет оперативно вмешиваться и, в случае необходимости, принимать решения, помимо установленных действующей нормативно-правовой базой, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.
https://ria.ru/20221216/moldaviya-1839109042.html
https://ria.ru/20221215/gaz-1838857063.html
молдавия
кишинев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836623685_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_90f98a14a280eb83016a26d287153230.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, молдавия, кишинев, украина, молдовагаз
ЖКХ, Молдавия, Кишинев, Украина, Молдовагаз
20:05 17.12.2022
 
В Молдавии снова повысят тарифы на свет и тепло

Власти Молдавии обязали пересмотреть тарифы на свет и тепло из-за повышения цены на газ

© AP Photo / Aurel ObrejaЭлектростанция на окраине Кишинева
Электростанция на окраине Кишинева - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Электростанция на окраине Кишинева. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 дек – РИА Новости. Руководство Молдавии обязало Национальное агентство по урегулированию в энергетике (НАРЭ) пересмотреть тарифы на свет и тепло в связи с повышением стоимости природного газа, отмечается в решении Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), опубликованного на сайте правительства.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил в соцстеях, что КЧС вынесла решение, что в декабре государственная компания "Энергоком" продаст 100 млн кубометров газа компании "Молдовагаз" по средней цене 1108,61 долларов за 1 тыс. кубометров. Эта цена включает все расходы: стоимость покупки газа, транспортные расходы и расходы на хранение. В ноябре Молдавия закупала газ по цене 785 долларов.
"КЧС распорядилась о том, чтобы НАРЭ в течение 3 дней провело внеочередную корректировку тарифов на электричество и отопление на фоне существенного изменения цены на природный газ", - говорится в документе.
Отмечается, что корректировки "будут производиться на основе компонентов, включенных в текущую цену и тариф, с применением текущей закупочной цены на первичное топливо". Ранее вице-премьер Спыну утверждал, что решение КЧС не скажется на текущем внутреннем тарифе на газ, а граждане будут получать компенсацию.
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
16 декабря, 12:28
В Молдавии жителей предупредили о высоких рисках отключений электричества
На прошлой неделе КЧС требовала, чтобы НАРЭ пересмотрело тариф на электроэнергию в сторону снижения, поскольку Кишинев вновь договорился о поставках с Молдавской ГРЭС, что существенно снизило закупочную стоимость ресурса.
Власти Молдавии 24 февраля ввели режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Правительство продлевает ЧП каждые два месяца. Согласно решению властей, в период действия ЧП комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет оперативно вмешиваться и, в случае необходимости, принимать решения, помимо установленных действующей нормативно-правовой базой, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 12:51
Жителей Молдавии попросили не затягивать с платой за газ
 
ЖКХМолдавияКишиневУкраинаМолдовагаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала