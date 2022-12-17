https://ria.ru/20221217/moldaviya-1839413708.html

Социалисты Молдавии обвинили премьера во лжи и потребовали ее отставки

Социалисты Молдавии обвинили премьера во лжи и потребовали ее отставки - РИА Новости, 17.12.2022

Социалисты Молдавии обвинили премьера во лжи и потребовали ее отставки

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов обвинила премьер-министра Наталью Гаврилицу во лжи и потребовала ее отставки в связи с решением о запрете вещания... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T16:44

2022-12-17T16:44

2022-12-17T21:05

в мире

наталья гаврилица

молдавия

украина

санкции в отношении россии

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КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов обвинила премьер-министра Наталью Гаврилицу во лжи и потребовала ее отставки в связи с решением о запрете вещания оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов. Власти Молдавии в пятницу приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации. "Гаврилица, выступая в парламенте, дала гарантию, что режим ЧП запрашивается лишь для решения проблем энергетики и не будет использован для ограничения прав и свобод граждан страны. Закрытие оппозиционных телеканалов в очередной раз демонстрирует лживость, беспринципность и лицемерие действующей власти. Политики, правозащитные и общественные организации, партии должны объединить усилия в противостоянии диктатуре режима. Гаврилица, возглавляющая комиссию по чрезвычайной ситуации, должна быть отправлена в отставку", - говорится в заявлении партии. Власти Молдавии 24 февраля ввели режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Правительство продлевает ЧП каждые два месяца. Согласно решению властей, в период действия ЧП комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет оперативно вмешиваться и, в случае необходимости, принимать решения, помимо установленных действующей нормативно-правовой базой, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства. Власти неоднократно утверждали, что во время действия режима ЧП не станут приниматься решения, направленные на ограничение прав и свобод граждан, "если не будет сигналов об угрозе национальной безопасности".

https://ria.ru/20221217/obvinenie-1839368392.html

https://ria.ru/20221217/moldaviya-1839366570.html

молдавия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, наталья гаврилица, молдавия, украина, санкции в отношении россии