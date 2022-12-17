https://ria.ru/20221217/moldaviya-1839413708.html
Социалисты Молдавии обвинили премьера во лжи и потребовали ее отставки
Социалисты Молдавии обвинили премьера во лжи и потребовали ее отставки - РИА Новости, 17.12.2022
Социалисты Молдавии обвинили премьера во лжи и потребовали ее отставки
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов обвинила премьер-министра Наталью Гаврилицу во лжи и потребовала ее отставки в связи с решением о запрете вещания... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T16:44
2022-12-17T16:44
2022-12-17T21:05
в мире
наталья гаврилица
молдавия
украина
санкции в отношении россии
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КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов обвинила премьер-министра Наталью Гаврилицу во лжи и потребовала ее отставки в связи с решением о запрете вещания оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов. Власти Молдавии в пятницу приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации. "Гаврилица, выступая в парламенте, дала гарантию, что режим ЧП запрашивается лишь для решения проблем энергетики и не будет использован для ограничения прав и свобод граждан страны. Закрытие оппозиционных телеканалов в очередной раз демонстрирует лживость, беспринципность и лицемерие действующей власти. Политики, правозащитные и общественные организации, партии должны объединить усилия в противостоянии диктатуре режима. Гаврилица, возглавляющая комиссию по чрезвычайной ситуации, должна быть отправлена в отставку", - говорится в заявлении партии. Власти Молдавии 24 февраля ввели режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Правительство продлевает ЧП каждые два месяца. Согласно решению властей, в период действия ЧП комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет оперативно вмешиваться и, в случае необходимости, принимать решения, помимо установленных действующей нормативно-правовой базой, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства. Власти неоднократно утверждали, что во время действия режима ЧП не станут приниматься решения, направленные на ограничение прав и свобод граждан, "если не будет сигналов об угрозе национальной безопасности".
https://ria.ru/20221217/obvinenie-1839368392.html
https://ria.ru/20221217/moldaviya-1839366570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, наталья гаврилица, молдавия, украина, санкции в отношении россии
В мире, Наталья Гаврилица, Молдавия, Украина, Санкции в отношении России
16:44 17.12.2022 (обновлено: 21:05 17.12.2022)
Социалисты Молдавии обвинили премьера во лжи и потребовали ее отставки
Социалисты Молдавии обвинили премьера Наталью Гаврилицу во лжи и потребовали ее отставки
КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости.
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов обвинила
премьер-министра Наталью Гаврилицу во лжи и потребовала ее отставки в связи с решением о запрете вещания оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов.
Власти Молдавии в пятницу приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине
, что приводит к риску дезинформации.
"Гаврилица, выступая в парламенте, дала гарантию, что режим ЧП запрашивается лишь для решения проблем энергетики и не будет использован для ограничения прав и свобод граждан страны. Закрытие оппозиционных телеканалов в очередной раз демонстрирует лживость, беспринципность и лицемерие действующей власти. Политики, правозащитные и общественные организации, партии должны объединить усилия в противостоянии диктатуре режима. Гаврилица, возглавляющая комиссию по чрезвычайной ситуации, должна быть отправлена в отставку", - говорится в заявлении партии.
Власти Молдавии 24 февраля ввели режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Правительство продлевает ЧП каждые два месяца. Согласно решению властей, в период действия ЧП комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет оперативно вмешиваться и, в случае необходимости, принимать решения, помимо установленных действующей нормативно-правовой базой, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства. Власти неоднократно утверждали, что во время действия режима ЧП не станут приниматься решения, направленные на ограничение прав и свобод граждан, "если не будет сигналов об угрозе национальной безопасности".