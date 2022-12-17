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Санду поддержала приостановку вещания русскоязычных каналов - РИА Новости, 17.12.2022
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Санду поддержала приостановку вещания русскоязычных каналов
Санду поддержала приостановку вещания русскоязычных каналов - РИА Новости, 17.12.2022
Санду поддержала приостановку вещания русскоязычных каналов
Президент Молдавии Майя Санду приветствовала решение чрезвычайной комиссии приостановить вещание в республике ряда русскоязычных каналов. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T00:39
2022-12-17T07:33
майя санду
молдавия
в мире
санкции в отношении россии
украина
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КИШИНЕВ, 17 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду приветствовала решение чрезвычайной комиссии приостановить вещание в республике ряда русскоязычных каналов. Власти Молдавии в пятницу приостановили действие лицензий оппозиционных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Основанием для этого стало якобы недобросовестное освещение данными каналами событий в Молдавии и на Украине, что приводит к риску дезинформации. Молдавский лидер добавила, что "в этот непростой период" безопасности и миру в республике угрожают "беглецы", желающие избежать правосудия.Оппозиционная молдавская партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов, c середины сентября проводит в Кишиневе акции протеста. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.С самого начала протестного движения власти Молдавии обвиняют партию "Шор" в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Таубер.
https://ria.ru/20221216/zakharova-1839316227.html
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майя санду, молдавия, в мире, санкции в отношении россии, украина
Майя Санду, Молдавия, В мире, Санкции в отношении России, Украина
00:39 17.12.2022 (обновлено: 07:33 17.12.2022)
 
Санду поддержала приостановку вещания русскоязычных каналов

Президент Молдавии Санду поддержала приостановку вещания ряда русскоязычных каналов

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду приветствовала решение чрезвычайной комиссии приостановить вещание в республике ряда русскоязычных каналов.
Власти Молдавии в пятницу приостановили действие лицензий оппозиционных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Основанием для этого стало якобы недобросовестное освещение данными каналами событий в Молдавии и на Украине, что приводит к риску дезинформации.
"Сохранение мира и стабильности в Молдавии — наш приоритет, в трудном контексте, в котором мы находимся, в ситуации, когда на наших границах — война. Защита национального информационного пространства — важный шаг по предотвращению попыток дестабилизации, запущенных людьми, подпадающими под международные санкции", - написала Санду в социальных сетях.
Молдавский лидер добавила, что "в этот непростой период" безопасности и миру в республике угрожают "беглецы", желающие избежать правосудия.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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Захарова прокомментировала слова Санду о "заботе о русскоязычном населении"
Оппозиционная молдавская партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов, c середины сентября проводит в Кишиневе акции протеста. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
С самого начала протестного движения власти Молдавии обвиняют партию "Шор" в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Таубер.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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Санду заявила об уважении прав русскоязычных граждан в Молдавии
 
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