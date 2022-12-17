https://ria.ru/20221217/moldaviya-1839330026.html

Санду поддержала приостановку вещания русскоязычных каналов

Санду поддержала приостановку вещания русскоязычных каналов - РИА Новости, 17.12.2022

Санду поддержала приостановку вещания русскоязычных каналов

Президент Молдавии Майя Санду приветствовала решение чрезвычайной комиссии приостановить вещание в республике ряда русскоязычных каналов. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T00:39

2022-12-17T00:39

2022-12-17T07:33

майя санду

молдавия

в мире

санкции в отношении россии

украина

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КИШИНЕВ, 17 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду приветствовала решение чрезвычайной комиссии приостановить вещание в республике ряда русскоязычных каналов. Власти Молдавии в пятницу приостановили действие лицензий оппозиционных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Основанием для этого стало якобы недобросовестное освещение данными каналами событий в Молдавии и на Украине, что приводит к риску дезинформации. Молдавский лидер добавила, что "в этот непростой период" безопасности и миру в республике угрожают "беглецы", желающие избежать правосудия.Оппозиционная молдавская партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов, c середины сентября проводит в Кишиневе акции протеста. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.С самого начала протестного движения власти Молдавии обвиняют партию "Шор" в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Таубер.

https://ria.ru/20221216/zakharova-1839316227.html

https://ria.ru/20221215/prava-1839025114.html

молдавия

украина

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майя санду, молдавия, в мире, санкции в отношении россии, украина