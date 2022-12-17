00:39 17.12.2022 (обновлено: 07:33 17.12.2022)
Санду поддержала приостановку вещания русскоязычных каналов
Президент Молдавии Санду поддержала приостановку вещания ряда русскоязычных каналов
© Sputnik / Родион Прока
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду приветствовала решение чрезвычайной комиссии приостановить вещание в республике ряда русскоязычных каналов.
Власти Молдавии в пятницу приостановили действие лицензий оппозиционных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Основанием для этого стало якобы недобросовестное освещение данными каналами событий в Молдавии и на Украине, что приводит к риску дезинформации.
"Сохранение мира и стабильности в Молдавии — наш приоритет, в трудном контексте, в котором мы находимся, в ситуации, когда на наших границах — война. Защита национального информационного пространства — важный шаг по предотвращению попыток дестабилизации, запущенных людьми, подпадающими под международные санкции", - написала Санду в социальных сетях.
Молдавский лидер добавила, что "в этот непростой период" безопасности и миру в республике угрожают "беглецы", желающие избежать правосудия.
Оппозиционная молдавская партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов, c середины сентября проводит в Кишиневе акции протеста. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
С самого начала протестного движения власти Молдавии обвиняют партию "Шор" в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Таубер.
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