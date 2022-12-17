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В Госдуме ответили на заявление Зеленского о разном видении мира с Россией - РИА Новости, 17.12.2022
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В Госдуме ответили на заявление Зеленского о разном видении мира с Россией
В Госдуме ответили на заявление Зеленского о разном видении мира с Россией - РИА Новости, 17.12.2022
В Госдуме ответили на заявление Зеленского о разном видении мира с Россией
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Россия хочет видеть Украину цветущей страной, в то время как Владимиру Зеленскому нужна территория с... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T13:21
2022-12-17T13:25
владимир зеленский
дмитрий белик
россия
украина
госдума рф
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Россия хочет видеть Украину цветущей страной, в то время как Владимиру Зеленскому нужна территория с нацистским режимом. Ранее Зеленский в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что слышит призывы ряда стран к переговорам с Россией, но не видит в этом смысла. Зеленский подчеркнул, что у него с Россией разное видение мира. По его словам, России не о чем говорить с человеком, который "лелеет образ Бандеры в сердце и на языке". В начале декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра. При этом президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине.
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владимир зеленский, дмитрий белик, россия, украина, госдума рф, в мире
Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, Россия, Украина, Госдума РФ, В мире
13:21 17.12.2022 (обновлено: 13:25 17.12.2022)
 
В Госдуме ответили на заявление Зеленского о разном видении мира с Россией

Депутат Госдумы Белик заявил, что Россия хочет видеть Украину цветущей страной

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы России
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Россия хочет видеть Украину цветущей страной, в то время как Владимиру Зеленскому нужна территория с нацистским режимом.
Ранее Зеленский в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что слышит призывы ряда стран к переговорам с Россией, но не видит в этом смысла. Зеленский подчеркнул, что у него с Россией разное видение мира.
"Зеленский просто оговорился. Нам нужен мир, цветущие поля и улыбающиеся люди на Украине, а ему нужна территория с нацистским режимом, где поощряют притеснение русскоязычного населения, самосуд и чествование нацистских преступников. В этом наши пути и понимание мира действительно кардинально расходятся", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, России не о чем говорить с человеком, который "лелеет образ Бандеры в сердце и на языке".
В начале декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра. При этом президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине.
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Владимир ЗеленскийДмитрий БеликРоссияУкраинаГосдума РФВ мире
 
 
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