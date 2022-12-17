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При пожаре в доме в Минске погибли шесть человек
При пожаре в доме в Минске погибли шесть человек - РИА Новости, 17.12.2022
При пожаре в доме в Минске погибли шесть человек
Шесть человек, включая ребенка, погибли при пожаре в доме в Минске, сообщила пресс-служба Следственного комитета страны. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T08:52
2022-12-17T08:52
2022-12-17T15:15
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МИНСК, 17 дек — РИА Новости. Шесть человек, включая ребенка, погибли при пожаре в доме в Минске, сообщила пресс-служба Следственного комитета страны. Отмечается, что сотрудники МЧС эвакуировали более 20 человек. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа управления СК по Минску и Главного следственного управления центрального аппарата с применением передвижной криминалистической лаборатории, опрашиваются очевидцы. В МЧС также сообщили, что от очевидцев ночью поступили сообщения о пожаре. Прибыв на место ЧП, спасатели увидели, что на втором этаже пятиэтажки произошло возгорание, сильное задымление, люди из окон вышерасположенных квартир просили о помощи.Площадь пожара составила около 40 квадратных метров."Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении.Трое пострадавших (двое взрослых и ребенок) во время ЧП находятся в тяжелом состоянии в реанимации, рассказала пресс-служба белорусского Минздрава."Ребенок подключен к аппарату ИВЛ. Врачи делают все возможное для стабилизации их состояния", — подчеркивается в заявлении.По данным министерства, предварительно, все пострадавшие отравились продуктами горения, имеют термоингаляционные травмы и ожоги.Кроме того, МЧС страны сообщило, что причиной пожара мог быть взрыв газа или вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости. СК Белоруссии возбудил уголовное дело после инцидента по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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минск, в мире, белоруссия
Минск, В мире, Белоруссия
08:52 17.12.2022 (обновлено: 15:15 17.12.2022)
При пожаре в доме в Минске погибли шесть человек
При пожаре в доме в Минске погибли шесть человек, включая ребенка
МИНСК, 17 дек — РИА Новости.
Шесть человек, включая ребенка, погибли при пожаре в доме в Минске, сообщила
пресс-служба Следственного комитета страны.
"По данным следствия, сегодня около 3:30 (совпадает с мск) в жилом доме на бульваре Шевченко произошло возгорание на втором этаже", — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что сотрудники МЧС эвакуировали более 20 человек.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа управления СК по Минску и Главного следственного управления центрального аппарата с применением передвижной криминалистической лаборатории, опрашиваются очевидцы.
В МЧС также сообщили, что от очевидцев ночью поступили сообщения о пожаре. Прибыв на место ЧП, спасатели увидели, что на втором этаже пятиэтажки произошло возгорание, сильное задымление, люди из окон вышерасположенных квартир просили о помощи.
Площадь пожара составила около 40 квадратных метров.
"Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении.
Трое пострадавших (двое взрослых и ребенок) во время ЧП находятся в тяжелом состоянии в реанимации, рассказала пресс-служба белорусского Минздрава.
"Ребенок подключен к аппарату ИВЛ. Врачи делают все возможное для стабилизации их состояния", — подчеркивается в заявлении.
По данным министерства, предварительно, все пострадавшие отравились продуктами горения, имеют термоингаляционные травмы и ожоги.
Кроме того, МЧС страны сообщило, что причиной пожара мог быть взрыв газа или вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости. СК Белоруссии возбудил уголовное дело после инцидента по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".