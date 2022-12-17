https://ria.ru/20221217/metro-1839343094.html

Власти Киева заявили, что движение поездов в метро пока не возобновлено

Власти Киева заявили, что движение поездов в метро пока не возобновлено - РИА Новости, 17.12.2022

Власти Киева заявили, что движение поездов в метро пока не возобновлено

Метро в Киеве в субботу продолжает работать как укрытие, движение поездов пока не возобновлено, сообщили в Киевской горадминистрации. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T07:35

2022-12-17T07:35

2022-12-17T07:45

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

кирилл тимошенко

киев

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Метро в Киеве в субботу продолжает работать как укрытие, движение поездов пока не возобновлено, сообщили в Киевской горадминистрации. Накануне в Киевской городской администрации сообщили, что движение поездов в киевском метрополитене приостановлено до конца дня. "Метро продолжает работать только как укрытие. "Киевпастранс" запустил автобусы, частично дублирующие маршруты метрополитена. О возобновлении движения поездов метрополитена будет сообщено дополнительно. Сейчас подземные станции метро продолжают работать исключительно в режиме укрытия", - говорится в сообщении Киевской горадминистрации в Telegram-канале. В пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в различных регионах. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221216/kiev-1839091791.html

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киев

украина

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владимир зеленский, кирилл тимошенко, киев, украина, вооруженные силы рф