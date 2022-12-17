https://ria.ru/20221217/metro-1839343094.html
Власти Киева заявили, что движение поездов в метро пока не возобновлено
Власти Киева заявили, что движение поездов в метро пока не возобновлено - РИА Новости, 17.12.2022
Власти Киева заявили, что движение поездов в метро пока не возобновлено
Метро в Киеве в субботу продолжает работать как укрытие, движение поездов пока не возобновлено, сообщили в Киевской горадминистрации. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T07:35
2022-12-17T07:35
2022-12-17T07:45
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
кирилл тимошенко
киев
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Метро в Киеве в субботу продолжает работать как укрытие, движение поездов пока не возобновлено, сообщили в Киевской горадминистрации. Накануне в Киевской городской администрации сообщили, что движение поездов в киевском метрополитене приостановлено до конца дня. "Метро продолжает работать только как укрытие. "Киевпастранс" запустил автобусы, частично дублирующие маршруты метрополитена. О возобновлении движения поездов метрополитена будет сообщено дополнительно. Сейчас подземные станции метро продолжают работать исключительно в режиме укрытия", - говорится в сообщении Киевской горадминистрации в Telegram-канале. В пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в различных регионах. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221216/kiev-1839091791.html
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владимир зеленский, кирилл тимошенко, киев, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
07:35 17.12.2022 (обновлено: 07:45 17.12.2022)
Власти Киева заявили, что движение поездов в метро пока не возобновлено
Власти Киева: метро в городе в субботу продолжает работать как укрытие, поезда не ходят