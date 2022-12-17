https://ria.ru/20221217/medproizvodstvo-1839441107.html

Высокотехнологичное таблеточное производство открыли в Мордовии

Высокотехнологичное таблеточное производство открыли в Мордовии - РИА Новости, 17.12.2022

Высокотехнологичное таблеточное производство открыли в Мордовии

Открытие нового высокотехнологичного таблеточного цеха с производственной мощностью в один миллиард таблеток в год состоялось 17 декабря на саранском заводе... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T19:34

2022-12-17T19:34

2022-12-17T19:34

республика мордовия

экономика

федот тумусов

артем здунов

виктор бондарев

россия

европа

промомед

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Открытие нового высокотехнологичного таблеточного цеха с производственной мощностью в один миллиард таблеток в год состоялось 17 декабря на саранском заводе "Биохимик", входящем в Группу компаний "Промомед", сообщает пресс-служба главы республики. В проект, имеющий важное значение не только для региона, но и страны в целом, вложено более 1,8 миллиарда рублей инвестиций. В новом цехе будут производиться стратегически важные лекарственные препараты, имеющие значение для технологического суверенитета страны и снижения зависимости от заграничных поставок фармацевтической продукции. "Символическую кнопку запуска цеха нажали заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Госдумы Федот Тумусов, глава Мордовии Артём Здунов и председатель совета директоров ГК "Промомед" Пётр Белый", - говорится в сообщении. Белый рассказал о развитии промышленного гиганта в целом и особенностях нового производства. На 28 гектарах размещены производственных корпуса, цеха и сооружения предприятия по ферментации синтетически активных фармацевтических субстанций, инъекционное производство, полный цикл производства субстанций низкомолекулярных гепаринов, ведется оборудование производственных участков по изготовлению химических и онкологических субстанций. Завершается строительство самого большого и экологичного в стране комплекса очистных сооружений. "Новое производство ГК "Промомед" – одно из самых современных в Европе. Здесь вместо человеческого труда используются технологии вакуумной передачи. Оно оснащено самыми современными технологиями, в том числе для изготовления многослойных и сложнокомпонентных таблеток, производимых в условиях фоточувствительности и нулевой влажности", - отмечается в сообщении. С линий цеха будут сходить противовирусные, нестероидные противовоспалительные, гепаропротекторные препараты. В ближайшее время будет налажено производство препаратов в форме саше (в пакетиках). Условия и технологические параметры выпуска контролируются при помощи средств мониторинга, сбора данных, диспетчеризации и своевременного управления. Это позволит выпускать продукцию высочайшего качества на всех линиях. Как отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, фармацевтическая индустрия своевременно отреагировала на вызовы COVID-19 и в кратчайшие сроки наладила производство препаратов, которые спасли тысячи жизней граждан нашей страны. "Я хотел бы выразить уверенность, что включение новой производственной площадки в обойму российских фармацевтических производителей позволит нам стать более уверенными, это станет залогом развития в целом здравоохранения и фармацевтической отрасли в России", - приводятся в сообщении слова министра. Депутат Госдумы Тумусов отметил, что новое производство "обеспечивает не только технологическое превосходство предприятия перед другими, но и нашей страны – перед другими странами-производителями фармацевтических препаратов". "Открывая такие производства, мы доказываем всему миру, что Россия способна быть полностью технологически независимой. Мы можем произвести необходимое оборудование, обучить людей, пройти весь путь по защите интеллектуальной собственности. Мы имеем дело с безопасностью и жизнями людей, действуем, как единая команда. Уже сейчас мы думаем о следующей стадии производства, новых инвестициях и рынках", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Замминистра здравоохранения России заявил, что новый цех "фактически цифровизует производство лекарств, выводит их на принципиально новый уровень, делает механизм создания твердых лекарственных форм контролируемым, масштабируемым и позволяет адаптироваться к изменяющейся конъюнктуре рынка и потребностям здравоохранения в сжатые сроки". "Это не только победа, но и колоссальное доказательство нашил сил в ответ на внешние вызовы", - подчеркнул Глаголев.

https://ria.ru/20221216/lekarstva-1839276398.html

https://ria.ru/20221206/mordoviya-1836635974.html

https://ria.ru/20221201/investproekty-1835619798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, федот тумусов, артем здунов, виктор бондарев, россия, европа, промомед, госдума рф, совет федерации рф