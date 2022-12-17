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Москвичам рассказали о работе больниц и поликлиник в новогодние праздники - РИА Новости, 17.12.2022
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Москвичам рассказали о работе больниц и поликлиник в новогодние праздники
Москвичам рассказали о работе больниц и поликлиник в новогодние праздники - РИА Новости, 17.12.2022
Москвичам рассказали о работе больниц и поликлиник в новогодние праздники
Вся необходимая медпомощь москвичам в новогодние праздники будет оказана в полном объёме, сообщила РИА Новости заместитель руководителя столичного департамента... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T18:54
2022-12-17T18:54
общество
москва
департамент здравоохранения г. москвы
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вся необходимая медпомощь москвичам в новогодние праздники будет оказана в полном объёме, сообщила РИА Новости заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Эльмира Каширина на площадке городского форума профессионалов "Моя поликлиника". По её словам, медицинские учреждения столицы оказывают помощь москвичам в течение всех праздников. В частности, стационарное звено и экстренная помощь будут работать каждый день и в наступающие новогодние праздники. "Амбулаторно-поликлиническое звено тоже будет работать в новогодние праздники. Педиатры и терапевты будут оказывать помощь заболевшим на дому. Также в каждом округе ежедневно будет работать дежурная поликлиника, которая представит специализированную медицинскую помощь. Этот график будет опубликован ближе к праздникам. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана", - рассказала Каширина. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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общество, москва, департамент здравоохранения г. москвы
Общество, Москва, Департамент здравоохранения г. Москвы
18:54 17.12.2022
 
Москвичам рассказали о работе больниц и поликлиник в новогодние праздники

Депздрав Москвы: медпомощь москвичам в новогодние праздники будет оказана в полном объеме

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПосетители в московской поликлинике
Посетители в московской поликлинике - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетители в московской поликлинике. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вся необходимая медпомощь москвичам в новогодние праздники будет оказана в полном объёме, сообщила РИА Новости заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Эльмира Каширина на площадке городского форума профессионалов "Моя поликлиника".
По её словам, медицинские учреждения столицы оказывают помощь москвичам в течение всех праздников. В частности, стационарное звено и экстренная помощь будут работать каждый день и в наступающие новогодние праздники.
"Амбулаторно-поликлиническое звено тоже будет работать в новогодние праздники. Педиатры и терапевты будут оказывать помощь заболевшим на дому. Также в каждом округе ежедневно будет работать дежурная поликлиника, которая представит специализированную медицинскую помощь. Этот график будет опубликован ближе к праздникам. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана", - рассказала Каширина.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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