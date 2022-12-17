https://ria.ru/20221217/medpomosch-1839434479.html
Москвичам рассказали о работе больниц и поликлиник в новогодние праздники
Москвичам рассказали о работе больниц и поликлиник в новогодние праздники - РИА Новости, 17.12.2022
Москвичам рассказали о работе больниц и поликлиник в новогодние праздники
Вся необходимая медпомощь москвичам в новогодние праздники будет оказана в полном объёме, сообщила РИА Новости заместитель руководителя столичного департамента... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T18:54
2022-12-17T18:54
2022-12-17T18:54
общество
москва
департамент здравоохранения г. москвы
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вся необходимая медпомощь москвичам в новогодние праздники будет оказана в полном объёме, сообщила РИА Новости заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Эльмира Каширина на площадке городского форума профессионалов "Моя поликлиника". По её словам, медицинские учреждения столицы оказывают помощь москвичам в течение всех праздников. В частности, стационарное звено и экстренная помощь будут работать каждый день и в наступающие новогодние праздники. "Амбулаторно-поликлиническое звено тоже будет работать в новогодние праздники. Педиатры и терапевты будут оказывать помощь заболевшим на дому. Также в каждом округе ежедневно будет работать дежурная поликлиника, которая представит специализированную медицинскую помощь. Этот график будет опубликован ближе к праздникам. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана", - рассказала Каширина. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221216/moskva-1839056597.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, департамент здравоохранения г. москвы
Общество, Москва, Департамент здравоохранения г. Москвы
Москвичам рассказали о работе больниц и поликлиник в новогодние праздники
Депздрав Москвы: медпомощь москвичам в новогодние праздники будет оказана в полном объеме
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вся необходимая медпомощь москвичам в новогодние праздники будет оказана в полном объёме, сообщила РИА Новости заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Эльмира Каширина на площадке городского форума профессионалов "Моя поликлиника".
По её словам, медицинские учреждения столицы оказывают помощь москвичам в течение всех праздников. В частности, стационарное звено и экстренная помощь будут работать каждый день и в наступающие новогодние праздники.
"Амбулаторно-поликлиническое звено тоже будет работать в новогодние праздники. Педиатры и терапевты будут оказывать помощь заболевшим на дому. Также в каждом округе ежедневно будет работать дежурная поликлиника, которая представит специализированную медицинскую помощь. Этот график будет опубликован ближе к праздникам. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана", - рассказала Каширина
.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.