https://ria.ru/20221217/medpomosch-1839434479.html

Москвичам рассказали о работе больниц и поликлиник в новогодние праздники

Москвичам рассказали о работе больниц и поликлиник в новогодние праздники - РИА Новости, 17.12.2022

Москвичам рассказали о работе больниц и поликлиник в новогодние праздники

Вся необходимая медпомощь москвичам в новогодние праздники будет оказана в полном объёме, сообщила РИА Новости заместитель руководителя столичного департамента... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T18:54

2022-12-17T18:54

2022-12-17T18:54

общество

москва

департамент здравоохранения г. москвы

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вся необходимая медпомощь москвичам в новогодние праздники будет оказана в полном объёме, сообщила РИА Новости заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Эльмира Каширина на площадке городского форума профессионалов "Моя поликлиника". По её словам, медицинские учреждения столицы оказывают помощь москвичам в течение всех праздников. В частности, стационарное звено и экстренная помощь будут работать каждый день и в наступающие новогодние праздники. "Амбулаторно-поликлиническое звено тоже будет работать в новогодние праздники. Педиатры и терапевты будут оказывать помощь заболевшим на дому. Также в каждом округе ежедневно будет работать дежурная поликлиника, которая представит специализированную медицинскую помощь. Этот график будет опубликован ближе к праздникам. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана", - рассказала Каширина. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221216/moskva-1839056597.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, департамент здравоохранения г. москвы