https://ria.ru/20221217/makron-1839437457.html

Французы "окатили холодной водой" Макрона после его заявления о России

Французы "окатили холодной водой" Макрона после его заявления о России - РИА Новости, 17.12.2022

Французы "окатили холодной водой" Макрона после его заявления о России

Пользователи Twitter из Франции раскритиковали президента Пятой республики Эммануэля Макрона за пост в поддержку новой волны антироссийских санкций Евросоюза. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T19:12

2022-12-17T19:12

2022-12-17T19:12

политика

эммануэль макрон

россия

франция

украина

нато

евросоюз

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter из Франции раскритиковали президента Пятой республики Эммануэля Макрона за пост в поддержку новой волны антироссийских санкций Евросоюза."Вы считаете, что действия России необоснованны? А как же массовые убийства русскоязычных на Украине с 2014 года, продвижение НАТО в страну, которая по соглашению должна оставаться нейтральной? Этот девятый пакет санкций, как обычно, обернется против нас. Вы — худшая катастрофа, с которой Франция столкнулась в XXI веке", — считает Francis Palace."А Франция и НАТО заплатили какую-то цену за уничтожение Ливии?" — поинтересовались в комментариях."Неужели французы верят всему, что он говорит?" — задался вопросом англоязычный пользователь."Совокупность опрометчивых решений, которые обернутся против европейцев. Брюссельская камарилья разрушает Европу", — пишет Yves Pozzo di Borgo.Ранее ЕС ввел новый пакет ограничительных мер против россиян. В нем числятся 190 фигурантов, среди которых политики, депутаты, представители силовых структур, судьи, медиаперсоны, а также банки, телеканалы, политические партии, госструктуры. Им заморозят активы на европейской территории, физлицам также запрещены поездки в Евросоюз.После начала Россией специальной операции по освобождению Донбасса западные страны усилили финансовое давление на Москву. Это погрузило Европу в энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания. В России назвали действия Вашингтона и Брюсселя экономической войной, однако подчеркнули, что были готовы к такому сценарию.

https://ria.ru/20221216/rossiya-1839323695.html

https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839304323.html

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политика, эммануэль макрон, россия, франция, украина, нато, евросоюз