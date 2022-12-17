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Французы "окатили холодной водой" Макрона после его заявления о России - РИА Новости, 17.12.2022
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Французы "окатили холодной водой" Макрона после его заявления о России
Французы "окатили холодной водой" Макрона после его заявления о России - РИА Новости, 17.12.2022
Французы "окатили холодной водой" Макрона после его заявления о России
Пользователи Twitter из Франции раскритиковали президента Пятой республики Эммануэля Макрона за пост в поддержку новой волны антироссийских санкций Евросоюза. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T19:12
2022-12-17T19:12
политика
эммануэль макрон
россия
франция
украина
нато
евросоюз
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter из Франции раскритиковали президента Пятой республики Эммануэля Макрона за пост в поддержку новой волны антироссийских санкций Евросоюза."Вы считаете, что действия России необоснованны? А как же массовые убийства русскоязычных на Украине с 2014 года, продвижение НАТО в страну, которая по соглашению должна оставаться нейтральной? Этот девятый пакет санкций, как обычно, обернется против нас. Вы — худшая катастрофа, с которой Франция столкнулась в XXI веке", — считает Francis Palace."А Франция и НАТО заплатили какую-то цену за уничтожение Ливии?" — поинтересовались в комментариях."Неужели французы верят всему, что он говорит?" — задался вопросом англоязычный пользователь."Совокупность опрометчивых решений, которые обернутся против европейцев. Брюссельская камарилья разрушает Европу", — пишет Yves Pozzo di Borgo.Ранее ЕС ввел новый пакет ограничительных мер против россиян. В нем числятся 190 фигурантов, среди которых политики, депутаты, представители силовых структур, судьи, медиаперсоны, а также банки, телеканалы, политические партии, госструктуры. Им заморозят активы на европейской территории, физлицам также запрещены поездки в Евросоюз.После начала Россией специальной операции по освобождению Донбасса западные страны усилили финансовое давление на Москву. Это погрузило Европу в энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания. В России назвали действия Вашингтона и Брюсселя экономической войной, однако подчеркнули, что были готовы к такому сценарию.
https://ria.ru/20221216/rossiya-1839323695.html
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политика, эммануэль макрон, россия, франция, украина, нато, евросоюз
Политика, Эммануэль Макрон, Россия, Франция, Украина, НАТО, Евросоюз
19:12 17.12.2022
 
Французы "окатили холодной водой" Макрона после его заявления о России

Пользователи Twitter из Франции резко ответили на слова Макрона о санкциях против России

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter из Франции раскритиковали президента Пятой республики Эммануэля Макрона за пост в поддержку новой волны антироссийских санкций Евросоюза.
"Санкции, которые оборачиваются против нас. Обычно умные люди учатся на своих ошибках и умеют вовремя остановиться. Но так делают только умные", — отметила Véronique Faucheux.
"Вы считаете, что действия России необоснованны? А как же массовые убийства русскоязычных на Украине с 2014 года, продвижение НАТО в страну, которая по соглашению должна оставаться нейтральной? Этот девятый пакет санкций, как обычно, обернется против нас. Вы — худшая катастрофа, с которой Франция столкнулась в XXI веке", — считает Francis Palace.
"А Франция и НАТО заплатили какую-то цену за уничтожение Ливии?" — поинтересовались в комментариях.
"Неужели французы верят всему, что он говорит?" — задался вопросом англоязычный пользователь.
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"Большая и важная". В США объяснили, почему Россия не по зубам Вашингтону
"Совокупность опрометчивых решений, которые обернутся против европейцев. Брюссельская камарилья разрушает Европу", — пишет Yves Pozzo di Borgo.
Ранее ЕС ввел новый пакет ограничительных мер против россиян. В нем числятся 190 фигурантов, среди которых политики, депутаты, представители силовых структур, судьи, медиаперсоны, а также банки, телеканалы, политические партии, госструктуры. Им заморозят активы на европейской территории, физлицам также запрещены поездки в Евросоюз.
После начала Россией специальной операции по освобождению Донбасса западные страны усилили финансовое давление на Москву. Это погрузило Европу в энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания. В России назвали действия Вашингтона и Брюсселя экономической войной, однако подчеркнули, что были готовы к такому сценарию.
Пресс-конференция после саммита Совета ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
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ПолитикаЭммануэль МакронРоссияФранцияУкраинаНАТОЕвросоюз
 
 
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