https://ria.ru/20221217/lavrov-1839394957.html

Лавров обсудил с главой МИД Египта вопросы энергетики и сельского хозяйства

Лавров обсудил с главой МИД Египта вопросы энергетики и сельского хозяйства - РИА Новости, 17.12.2022

Лавров обсудил с главой МИД Египта вопросы энергетики и сельского хозяйства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с египетским коллегой Самехом Шукри перспективы развития сотрудничества в энергетике и сельском РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T14:48

2022-12-17T14:48

2022-12-17T14:57

египет

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид египта

сергей лавров

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с египетским коллегой Самехом Шукри перспективы развития сотрудничества в энергетике и сельском хозяйстве."Значительное внимание было уделено перспективам расширения взаимодействия между двумя странами в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, реализации крупных совместных проектов" - говорится в заявлении министерства иностранных дел России.Ведомство отметило, что министры обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также подтвердили заинтересованность в укреплении взаимодействия по актуальной международной и региональной проблематике, в том числе в ООН.

https://ria.ru/20221207/globalizatsiya-1836907644.html

египет

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

египет, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид египта, сергей лавров