https://ria.ru/20221217/lavrov-1839394957.html
Лавров обсудил с главой МИД Египта вопросы энергетики и сельского хозяйства
Лавров обсудил с главой МИД Египта вопросы энергетики и сельского хозяйства - РИА Новости, 17.12.2022
Лавров обсудил с главой МИД Египта вопросы энергетики и сельского хозяйства
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с египетским коллегой Самехом Шукри перспективы развития сотрудничества в энергетике и сельском РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T14:48
2022-12-17T14:48
2022-12-17T14:57
египет
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид египта
сергей лавров
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с египетским коллегой Самехом Шукри перспективы развития сотрудничества в энергетике и сельском хозяйстве."Значительное внимание было уделено перспективам расширения взаимодействия между двумя странами в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, реализации крупных совместных проектов" - говорится в заявлении министерства иностранных дел России.Ведомство отметило, что министры обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также подтвердили заинтересованность в укреплении взаимодействия по актуальной международной и региональной проблематике, в том числе в ООН.
https://ria.ru/20221207/globalizatsiya-1836907644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид египта, сергей лавров
Египет, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Египта, Сергей Лавров
14:48 17.12.2022 (обновлено: 14:57 17.12.2022)
Лавров обсудил с главой МИД Египта вопросы энергетики и сельского хозяйства
Лавров обсудил с главой МИД Египта сотрудничество в энергетике и сельском хозяйстве