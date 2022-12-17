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Лавров обсудил с главой МИД Египта вопросы энергетики и сельского хозяйства - РИА Новости, 17.12.2022
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Лавров обсудил с главой МИД Египта вопросы энергетики и сельского хозяйства
Лавров обсудил с главой МИД Египта вопросы энергетики и сельского хозяйства - РИА Новости, 17.12.2022
Лавров обсудил с главой МИД Египта вопросы энергетики и сельского хозяйства
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с египетским коллегой Самехом Шукри перспективы развития сотрудничества в энергетике и сельском РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T14:48
2022-12-17T14:57
египет
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид египта
сергей лавров
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с египетским коллегой Самехом Шукри перспективы развития сотрудничества в энергетике и сельском хозяйстве."Значительное внимание было уделено перспективам расширения взаимодействия между двумя странами в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, реализации крупных совместных проектов" - говорится в заявлении министерства иностранных дел России.Ведомство отметило, что министры обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также подтвердили заинтересованность в укреплении взаимодействия по актуальной международной и региональной проблематике, в том числе в ООН.
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египет, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид египта, сергей лавров
Египет, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Египта, Сергей Лавров
14:48 17.12.2022 (обновлено: 14:57 17.12.2022)
 
Лавров обсудил с главой МИД Египта вопросы энергетики и сельского хозяйства

Лавров обсудил с главой МИД Египта сотрудничество в энергетике и сельском хозяйстве

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с египетским коллегой Самехом Шукри перспективы развития сотрудничества в энергетике и сельском хозяйстве.
"Значительное внимание было уделено перспективам расширения взаимодействия между двумя странами в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, реализации крупных совместных проектов" - говорится в заявлении министерства иностранных дел России.
Ведомство отметило, что министры обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также подтвердили заинтересованность в укреплении взаимодействия по актуальной международной и региональной проблематике, в том числе в ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 12:03
Глобализация по-американски закончилась, заявил Лавров
 
ЕгипетРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ЕгиптаСергей Лавров
 
 
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