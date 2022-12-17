Политолог прокомментировал заявления США про "военные операции" в Крыму
Суздальцев назвал заявления США про "военные операции" в Крыму давлением на Россию
Люди стоят на набережной в Севастополе. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Заявление США, что Украина может "проводить операции" в Крыму, является элементом давления на Москву, при этом Вашингтон не снял все ограничения на действия Украины на территории РФ, сказал РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев.
Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США признают право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, поскольку считают полуостров украинской территорией.
"С октября месяца примерно мы наблюдаем такую эскалацию их заявлений, направленную на поддержку ужесточения позиции Киева. Главная проблема для них (США - ред.) - участие украинских сил в операциях на территории России", - сказал Суздальцев.
По его мнению, США "сняли практически все ограничения, кроме технических" на действия на территории России - оставшиеся ограничения касаются вооружений.
"Это элемент давления на Россию посредством разрешения делать на территории России "что хочешь". Причем демонстративно", - сказал он, указав на стремление США добиться ухода России с Украины.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о поддержке Киева со стороны США, заявил, что Штаты сфокусированы на помощи Украине вернуть территории, занятые Россией с 24 февраля - с начала специальной военной операции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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