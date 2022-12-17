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В Крыму заявили, что Киев начал новый этап информационной войны - РИА Новости, 17.12.2022
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В Крыму заявили, что Киев начал новый этап информационной войны
В Крыму заявили, что Киев начал новый этап информационной войны - РИА Новости, 17.12.2022
В Крыму заявили, что Киев начал новый этап информационной войны
Киев начал новый этап информационной войны против Крыма, вбросы фиксируем сотнями, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T13:36
2022-12-17T13:36
в мире
олег крючков
киев
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Киев начал новый этап информационной войны против Крыма, вбросы фиксируем сотнями, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. "В последние две недели Украина начала новый этап информационной войны против Крыма. Созданы десятки ложных аккаунтов в сетях и телеграмм-каналах. Вбросы фиксируем сотнями. Подключены все ЛОМы (лидеры общественного мнения – ред.) и "спящие", - написал Крючков в своем Telegram-канале. Крючков призвал крымчан доверять только проверенным источникам: официальным страницам и СМИ, проявлять критичность и проверять информацию.
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в мире, олег крючков, киев, украина
В мире, Олег Крючков, Киев, Украина
13:36 17.12.2022
 
В Крыму заявили, что Киев начал новый этап информационной войны

Советник главы Крыма Крючков: Киев начал новый этап информационной войны

© Фото : Екатерина МироноваПамятник Затопленным кораблям
Памятник Затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© Фото : Екатерина Миронова
Памятник Затопленным кораблям. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Киев начал новый этап информационной войны против Крыма, вбросы фиксируем сотнями, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
"В последние две недели Украина начала новый этап информационной войны против Крыма. Созданы десятки ложных аккаунтов в сетях и телеграмм-каналах. Вбросы фиксируем сотнями. Подключены все ЛОМы (лидеры общественного мнения – ред.) и "спящие", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
Крючков призвал крымчан доверять только проверенным источникам: официальным страницам и СМИ, проявлять критичность и проверять информацию.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
12:37
В Крыму исключили шансы украинских войск прорваться к полуострову
 
В миреОлег КрючковКиевУкраина
 
 
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