https://ria.ru/20221217/krym-1839385372.html

В Крыму заявили, что Киев начал новый этап информационной войны

В Крыму заявили, что Киев начал новый этап информационной войны - РИА Новости, 17.12.2022

В Крыму заявили, что Киев начал новый этап информационной войны

Киев начал новый этап информационной войны против Крыма, вбросы фиксируем сотнями, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T13:36

2022-12-17T13:36

2022-12-17T13:36

в мире

олег крючков

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812865314_0:269:2048:1421_1920x0_80_0_0_0baf84bf3b504b8b0b3bd029828231bd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Киев начал новый этап информационной войны против Крыма, вбросы фиксируем сотнями, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. "В последние две недели Украина начала новый этап информационной войны против Крыма. Созданы десятки ложных аккаунтов в сетях и телеграмм-каналах. Вбросы фиксируем сотнями. Подключены все ЛОМы (лидеры общественного мнения – ред.) и "спящие", - написал Крючков в своем Telegram-канале. Крючков призвал крымчан доверять только проверенным источникам: официальным страницам и СМИ, проявлять критичность и проверять информацию.

https://ria.ru/20221217/krym-1839374560.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, олег крючков, киев, украина