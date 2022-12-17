https://ria.ru/20221217/krym-1839374560.html

В Крыму исключили шансы украинских войск прорваться к полуострову

В Крыму исключили шансы украинских войск прорваться к полуострову - РИА Новости, 17.12.2022

В Крыму исключили шансы украинских войск прорваться к полуострову

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что ни о каком прорыве и приближении украинских войск к границам полуострова не может быть и речи. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T12:37

2022-12-17T12:37

2022-12-17T12:37

владимир константинов

валерий залужный

мелитополь

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что ни о каком прорыве и приближении украинских войск к границам полуострова не может быть и речи. Ранее главком украинских войск Валерий Залужный в интервью журналу Economist заявил, что захват Мелитополя дал бы полный огневой контроль сухопутного коридора и возможность вести огонь по Крымскому перешейку, в том числе из американских РСЗО HIMARS. "Ситуация на украинском направлении напряжённая, но не критическая. Безусловно, ни о какой сдаче Мелитополя, прорыве к границе Крыма или победе украинского преступного режима не может быть и речи. Это фантазии их деятелей, но мы к ним уже привыкли", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, если в публичной плоскости обсуждаются военные планы, то это свидетельствует об их несерьёзности. "Они и сами не верят в свои несбыточные планы, которые буквально каждый день ими публично озвучиваются", - подчеркнул глава парламента.

https://radiosputnik.ria.ru/20221216/ukraina-1839280043.html

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мелитополь

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Дарья Буймова

владимир константинов, валерий залужный, мелитополь, безопасность