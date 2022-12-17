08:54 17.12.2022 (обновлено: 12:32 17.12.2022)
Постпред Крыма назвал позицию США по полуострову объявлением войны
Постпред Крыма Мурадов назвал заявление США по региону объявлением войны России
Люди гуляют по набережной Ялты. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал заявление США по крымскому полуострову "объявлением войны", которую американцы поручают вести чужими "кровавыми нацистскими руками".
Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США признают право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, поскольку считают полуостров украинской территорией.
"Заявление Кирби по Крыму - это объявление войны России, которую США поручают вести чужими кровавыми нацистскими руками. Полагаю, что без прямого напоминания Вашингтону о нашей дубине ядерного сдерживания, которая поднимается над тупой головой вашингтонских безумцев, дело не обойдётся", - сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, американцам стоит помнить призыв знатока России Бисмарка не трогать русских.
"Посягательство на российский Крым для нас, крымчан, равносильно призыву бомбить Вашингтон", - подчеркнул Мурадов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".