https://ria.ru/20221217/krym-1839347383.html

Постпред Крыма назвал позицию США по полуострову объявлением войны

Постпред Крыма назвал позицию США по полуострову объявлением войны - РИА Новости, 17.12.2022

Постпред Крыма назвал позицию США по полуострову объявлением войны

Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал заявление США по крымскому полуострову "объявлением войны",... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T08:54

2022-12-17T08:54

2022-12-17T12:32

георгий мурадов

джон кирби

владимир путин

украина

сша

россия

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778675158_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_de4de42d09e240cd8cffd6b708ff9e4b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал заявление США по крымскому полуострову "объявлением войны", которую американцы поручают вести чужими "кровавыми нацистскими руками". Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США признают право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, поскольку считают полуостров украинской территорией. "Заявление Кирби по Крыму - это объявление войны России, которую США поручают вести чужими кровавыми нацистскими руками. Полагаю, что без прямого напоминания Вашингтону о нашей дубине ядерного сдерживания, которая поднимается над тупой головой вашингтонских безумцев, дело не обойдётся", - сказал РИА Новости Мурадов. По его словам, американцам стоит помнить призыв знатока России Бисмарка не трогать русских. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20221217/pozitsiya-1839333211.html

https://ria.ru/20221216/operatsii-1839275171.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

георгий мурадов, джон кирби, владимир путин, украина, сша, россия, оон, в мире