https://ria.ru/20221217/kriptovalyuta-1839262354.html

Эксперт рассказал о перспективах криптовалюты в 2023 году

Эксперт рассказал о перспективах криптовалюты в 2023 году - РИА Новости, 17.12.2022

Эксперт рассказал о перспективах криптовалюты в 2023 году

Рынок криптовалют сейчас как никогда подвержен волатильности и манипуляциям, однако его перспективы в следующем году будут зависеть от поведения "китов",... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T03:48

2022-12-17T03:48

2022-12-17T03:48

экономика

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Рынок криптовалют сейчас как никогда подвержен волатильности и манипуляциям, однако его перспективы в следующем году будут зависеть от поведения "китов", рассказал РИА Новости криптоэксперт, основатель экосистемы MarsDAO Роман Пищулов.Сейчас рынок криптовалюты имеет те же "симптомы", что и в свое время фондовый рынок – постоянные качели, а в рамках регулирования – Дикий Запад. Хотя в 2017-м правил было еще меньше. В принципе, это хорошо для рынка, потому что крупные венчурные капиталы боятся зайти. А значит, не смогут поглотить мелких участников", - поясняет аналитик.При этом, крипторынок, поясняет он, постепенно регулируется. Что влияет на судьбу тех или иных валют – "новые монеты все равно будут выпускаться", несмотря на доминирование биткоина и эфира."Здесь нужно следить за рынком, на каждые сто проектов придется два-три, которые будут получать хорошую капитализацию на рынке и дальше развивать свои продукты. Будь то B2C, или будь то какие-либо инфраструктурные решения, или протоколы для развития рынка", - обращает внимание Пищулов.Также он дал прогноз на 2023-й: сейчас, отмечает сооснователь экосистемы MarsDAO, многие предрекают дальнейшее падение рынка. Поводом стала громкая история вокруг криптобиржи FTX. ​​Та подала в суд заявление о банкротстве и сообщила, что гендиректор биржи Сэм Бэнкман-Фрид покидает свой пост. Агентство Блумберг 12 ноября передавало, что FTX потеряла за сутки 662 миллиона долларов при загадочных обстоятельствах. По данным аналитической компании Nansen, отток был зарегистрирован с международной и американской бирж FTX."Как правило, если информационная повестка негативная, то мы будем наблюдать наоборот разворот. Потому что рынок криптовалют – он очень слабый по отношению к другим рынкам с точки зрения капитализации. И он очень сильно подвержен волатильностям и манипуляциям", - говорит эксперт. "Понятно, что этим рынком манипулируют крупные компании, так называемые киты. Здесь нужно подстраиваться под их игру, следить за крупными игроками, крупными инфраструктурными проектами. Смотреть, кто заходит в них инвесторами, какие венчурные капиталы туда заходят. И делать для себя выводы", - заключает собеседник агентства.

https://ria.ru/20221212/binance-1838121785.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221213/aksakov-1838468813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика