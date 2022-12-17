Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о перспективах криптовалюты в 2023 году - РИА Новости, 17.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221217/kriptovalyuta-1839262354.html
Эксперт рассказал о перспективах криптовалюты в 2023 году
Эксперт рассказал о перспективах криптовалюты в 2023 году - РИА Новости, 17.12.2022
Эксперт рассказал о перспективах криптовалюты в 2023 году
Рынок криптовалют сейчас как никогда подвержен волатильности и манипуляциям, однако его перспективы в следующем году будут зависеть от поведения "китов",... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T03:48
2022-12-17T03:48
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778859112_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_cf16594c9e4d37b878c12353c6782bc3.jpg
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Рынок криптовалют сейчас как никогда подвержен волатильности и манипуляциям, однако его перспективы в следующем году будут зависеть от поведения "китов", рассказал РИА Новости криптоэксперт, основатель экосистемы MarsDAO Роман Пищулов.Сейчас рынок криптовалюты имеет те же "симптомы", что и в свое время фондовый рынок – постоянные качели, а в рамках регулирования – Дикий Запад. Хотя в 2017-м правил было еще меньше. В принципе, это хорошо для рынка, потому что крупные венчурные капиталы боятся зайти. А значит, не смогут поглотить мелких участников", - поясняет аналитик.При этом, крипторынок, поясняет он, постепенно регулируется. Что влияет на судьбу тех или иных валют – "новые монеты все равно будут выпускаться", несмотря на доминирование биткоина и эфира."Здесь нужно следить за рынком, на каждые сто проектов придется два-три, которые будут получать хорошую капитализацию на рынке и дальше развивать свои продукты. Будь то B2C, или будь то какие-либо инфраструктурные решения, или протоколы для развития рынка", - обращает внимание Пищулов.Также он дал прогноз на 2023-й: сейчас, отмечает сооснователь экосистемы MarsDAO, многие предрекают дальнейшее падение рынка. Поводом стала громкая история вокруг криптобиржи FTX. ​​Та подала в суд заявление о банкротстве и сообщила, что гендиректор биржи Сэм Бэнкман-Фрид покидает свой пост. Агентство Блумберг 12 ноября передавало, что FTX потеряла за сутки 662 миллиона долларов при загадочных обстоятельствах. По данным аналитической компании Nansen, отток был зарегистрирован с международной и американской бирж FTX."Как правило, если информационная повестка негативная, то мы будем наблюдать наоборот разворот. Потому что рынок криптовалют – он очень слабый по отношению к другим рынкам с точки зрения капитализации. И он очень сильно подвержен волатильностям и манипуляциям", - говорит эксперт. "Понятно, что этим рынком манипулируют крупные компании, так называемые киты. Здесь нужно подстраиваться под их игру, следить за крупными игроками, крупными инфраструктурными проектами. Смотреть, кто заходит в них инвесторами, какие венчурные капиталы туда заходят. И делать для себя выводы", - заключает собеседник агентства.
https://ria.ru/20221212/binance-1838121785.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221213/aksakov-1838468813.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778859112_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e32570b35a2a9b6ec500c9870bf360d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
03:48 17.12.2022
 
Эксперт рассказал о перспективах криптовалюты в 2023 году

Эксперт: рынок криптовалют нестабилен и в 2023 году будет зависеть от одного фактора

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Рынок криптовалют сейчас как никогда подвержен волатильности и манипуляциям, однако его перспективы в следующем году будут зависеть от поведения "китов", рассказал РИА Новости криптоэксперт, основатель экосистемы MarsDAO Роман Пищулов.

Сейчас рынок криптовалюты имеет те же "симптомы", что и в свое время фондовый рынок – постоянные качели, а в рамках регулирования – Дикий Запад. Хотя в 2017-м правил было еще меньше. В принципе, это хорошо для рынка, потому что крупные венчурные капиталы боятся зайти. А значит, не смогут поглотить мелких участников", - поясняет аналитик.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 16:36
СМИ: в США могут обвинить руководителей Binance в отмывании денег
При этом, крипторынок, поясняет он, постепенно регулируется. Что влияет на судьбу тех или иных валют – "новые монеты все равно будут выпускаться", несмотря на доминирование биткоина и эфира.

"Здесь нужно следить за рынком, на каждые сто проектов придется два-три, которые будут получать хорошую капитализацию на рынке и дальше развивать свои продукты. Будь то B2C, или будь то какие-либо инфраструктурные решения, или протоколы для развития рынка", - обращает внимание Пищулов.

Также он дал прогноз на 2023-й: сейчас, отмечает сооснователь экосистемы MarsDAO, многие предрекают дальнейшее падение рынка. Поводом стала громкая история вокруг криптобиржи FTX. ​​Та подала в суд заявление о банкротстве и сообщила, что гендиректор биржи Сэм Бэнкман-Фрид покидает свой пост. Агентство Блумберг 12 ноября передавало, что FTX потеряла за сутки 662 миллиона долларов при загадочных обстоятельствах. По данным аналитической компании Nansen, отток был зарегистрирован с международной и американской бирж FTX.
Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
13 декабря, 22:47Сказано в эфире
Депутат ГД Аксаков: мы вводим майнинг криптовалют в правовое русло
"Как правило, если информационная повестка негативная, то мы будем наблюдать наоборот разворот. Потому что рынок криптовалют – он очень слабый по отношению к другим рынкам с точки зрения капитализации. И он очень сильно подвержен волатильностям и манипуляциям", - говорит эксперт.

"Понятно, что этим рынком манипулируют крупные компании, так называемые киты. Здесь нужно подстраиваться под их игру, следить за крупными игроками, крупными инфраструктурными проектами. Смотреть, кто заходит в них инвесторами, какие венчурные капиталы туда заходят. И делать для себя выводы", - заключает собеседник агентства.
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала