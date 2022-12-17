https://ria.ru/20221217/kravtsov-1839373799.html
Глава Минпросвещения прокомментировал включение в санкционный список ЕС
Глава Минпросвещения прокомментировал включение в санкционный список ЕС - РИА Новости, 17.12.2022
Глава Минпросвещения прокомментировал включение в санкционный список ЕС
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов назвал включение его в санкционный список высокой оценкой проделанной работы и стимулом продолжать защищать и... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T12:33
2022-12-17T12:33
2022-12-17T12:37
сергей кравцов
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов назвал включение его в санкционный список высокой оценкой проделанной работы и стимулом продолжать защищать и развивать отечественное образование. Министр напомнил, что планомерно ведутся работы по переходу образовательных процессов в четырех новых регионах страны на российские стандарты. Эта работа будет завершена в течение пяти лет. "Совершенно естественно с нашей стороны было помочь педагогам в возвращении действительно сильных образовательных методик в школы, сделать все необходимое, чтобы дети учились в современной, качественной инфраструктуре. Если европейские коллеги оценивают эту работу негативно и вводят за это санкции, то люди на местах благодарны нам, а дети наконец-то получили возможность всесторонне развивать свои таланты", - отметил Кравцов, говоря о качестве образования, которое было в новых регионах ранее. Кроме того, по словам министра, санкции Запада никак не повлияют на российскую систему образования. Накануне был опубликован список физических лиц и организаций, включенный в девятый пакет санкций Европейского союза, в который вошли российские государственные деятели, среди которых Кравцов. Санкции предусматривают заморозку активов организаций на европейской территории, а также запрет на поездки в Евросоюз для физических лиц.
https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839330706.html
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сергей кравцов, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Сергей Кравцов, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
12:33 17.12.2022 (обновлено: 12:37 17.12.2022)
Глава Минпросвещения прокомментировал включение в санкционный список ЕС
Кравцов назвал включение в санкционный список Евросоюза высокой оценкой проделанной работы
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов назвал включение его в санкционный список высокой оценкой проделанной работы и стимулом продолжать защищать и развивать отечественное образование.
"Хотел бы сказать спасибо европейским чиновникам, продолжающим свои безуспешные попытки давления на нашу страну, попытки разобщить нас. Мы едины. Для меня попадание в список – это высокая оценка уже проделанной работы и стимул продолжать защищать и развивать суверенное отечественное образование на всех направлениях и взаимодействовать со всеми странами, кто видит в нас надежных партнеров", - сказал Кравцов, его слова приводит пресс-служба министерства просвещения.
Министр напомнил, что планомерно ведутся работы по переходу образовательных процессов в четырех новых регионах страны на российские стандарты. Эта работа будет завершена в течение пяти лет.
"Совершенно естественно с нашей стороны было помочь педагогам в возвращении действительно сильных образовательных методик в школы, сделать все необходимое, чтобы дети учились в современной, качественной инфраструктуре. Если европейские коллеги оценивают эту работу негативно и вводят за это санкции, то люди на местах благодарны нам, а дети наконец-то получили возможность всесторонне развивать свои таланты", - отметил Кравцов, говоря о качестве образования, которое было в новых регионах ранее.
Кроме того, по словам министра, санкции Запада никак не повлияют на российскую систему образования.
Накануне был опубликован список физических лиц и организаций, включенный в девятый пакет санкций Европейского союза, в который вошли российские государственные деятели, среди которых Кравцов. Санкции предусматривают заморозку активов организаций на европейской территории, а также запрет на поездки в Евросоюз для физических лиц.