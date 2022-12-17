https://ria.ru/20221217/kravtsov-1839373799.html

Глава Минпросвещения прокомментировал включение в санкционный список ЕС

Глава Минпросвещения прокомментировал включение в санкционный список ЕС - РИА Новости, 17.12.2022

Глава Минпросвещения прокомментировал включение в санкционный список ЕС

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов назвал включение его в санкционный список высокой оценкой проделанной работы и стимулом продолжать защищать и... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T12:33

2022-12-17T12:33

2022-12-17T12:37

сергей кравцов

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов назвал включение его в санкционный список высокой оценкой проделанной работы и стимулом продолжать защищать и развивать отечественное образование. Министр напомнил, что планомерно ведутся работы по переходу образовательных процессов в четырех новых регионах страны на российские стандарты. Эта работа будет завершена в течение пяти лет. "Совершенно естественно с нашей стороны было помочь педагогам в возвращении действительно сильных образовательных методик в школы, сделать все необходимое, чтобы дети учились в современной, качественной инфраструктуре. Если европейские коллеги оценивают эту работу негативно и вводят за это санкции, то люди на местах благодарны нам, а дети наконец-то получили возможность всесторонне развивать свои таланты", - отметил Кравцов, говоря о качестве образования, которое было в новых регионах ранее. Кроме того, по словам министра, санкции Запада никак не повлияют на российскую систему образования. Накануне был опубликован список физических лиц и организаций, включенный в девятый пакет санкций Европейского союза, в который вошли российские государственные деятели, среди которых Кравцов. Санкции предусматривают заморозку активов организаций на европейской территории, а также запрет на поездки в Евросоюз для физических лиц.

https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839330706.html

https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839331276.html

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сергей кравцов, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире