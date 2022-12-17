https://ria.ru/20221217/kosmos-1839381246.html

Планы по работе корабля "Союз МС-22" обсудят на совещании

Планы по работе корабля "Союз МС-22" обсудят на совещании - РИА Новости, 17.12.2022

Планы по работе корабля "Союз МС-22" обсудят на совещании

Совещание по дальнейшим планам работы экипажа корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения, пристыкованного к МКС, пройдёт в конце декабря, заявили... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T13:05

2022-12-17T13:05

2022-12-17T13:06

наука

космос - риа наука

сергей крикалев

земля

роскосмос

наса

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Совещание по дальнейшим планам работы экипажа корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения, пристыкованного к МКС, пройдёт в конце декабря, заявили журналистам в среду в пресс-службе Роскосмоса. "Рабочие группы выясняют причины нештатной ситуации, анализируют техническое состояние корабля "Союз МС-22" и вырабатывают рекомендации по дальнейшим действиям наземных специалистов и экипажа станции. В конце декабря планируется совещание, на котором будут заслушаны выводы рабочих групп и приняты решения по дальнейшим действиям", - говорится в сообщении. "На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску корабля "Союз МС-23". При необходимости, она может быть ускорена для его отправки на МКС в более ранние сроки", - говорится в сообщении.В госкорпорации напомнили, что полет российского сегмента станции продолжается в штатном режиме, космонавты работают по графику, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Специалисты контролируют и анализируют функционирование систем российского сегмента МКС и корабля после разгерметизации радиатора внешней системы терморегулирования корабля. Температура в жилом объеме корабля и его приборно-агрегатном отсеке находится в заданных пределах, а проведенные тесты показывают, что других неисправностей на "Союзе" нет, утверждают в Роскосмосе. Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты подтвердили, что наблюдают утечку визуально. Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов, а в трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости. Космонавты как российского, так и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю. Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения. На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, корабль начал греться - о информации источника РИА Новости температура в нем достигла 50 градусов, в пресс-службе "Роскосмоса" же утверждают, что повышение незначительное - до 30 градусов.

https://ria.ru/20221217/kosmos-1839368062.html

https://ria.ru/20221217/roskosmos-1839335839.html

земля

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, сергей крикалев, земля, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс)