https://ria.ru/20221217/kosmonavty-1839329623.html
Российские космонавты поздравили военнослужащих РВСН
Российские космонавты поздравили военнослужащих РВСН - РИА Новости, 17.12.2022
Российские космонавты поздравили военнослужащих РВСН
Российские космонавты, работающие сейчас в составе экипажа Международной космической станции, поздравили военнослужащих Ракетных войск стратегического... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T00:17
2022-12-17T00:17
2022-12-17T04:19
безопасность
анна кикина
россия
ракетные войска стратегического назначения
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские космонавты, работающие сейчас в составе экипажа Международной космической станции, поздравили военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения, а также ученых, конструкторов и специалистов ОПК с 63-й годовщиной со дня образования РВСН. Видеоролик с поздравлением с орбиты распространила пресс-служба Минобороны РФ. "Уважаемые воины-ракетчики, ученые, конструкторы, специалисты оборонно-промышленного комплекса, ветераны РВСН … поздравляем вас с Днем Ракетных войск стратегического назначения! Можно с гордостью и уверенностью заявить, что РВСН всегда находятся на страже мира и покоя наших граждан", - сказал командир станции Сергей Прокопьев. Другой российский космонавт Дмитрий Петелин, в свою очередь, поблагодарил ученых и промышленность за профессиональное мастерство и трудолюбие в испытаниях новых образцов ракетного вооружения, в том числе гиперзвукового оружия. Эту деятельность он назвал задачей государственной важности, которая помогает сохранить мир на планете. "Мы уверены, что в столь ответственный период для нашей страны и ее Вооруженных сил вы делаете все возможное для обеспечения стратегической безопасности Отечества! Желаем всем крепкого здоровья и успехов в службе на благо великой России!" - добавила единственная россиянка-космонавт Анна Кикина.
https://ria.ru/20221216/yars-1839033849.html
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безопасность, анна кикина, россия, ракетные войска стратегического назначения, международная космическая станция (мкс)
Безопасность, Анна Кикина, Россия, Ракетные войска стратегического назначения, Международная космическая станция (МКС)
00:17 17.12.2022 (обновлено: 04:19 17.12.2022)
Российские космонавты поздравили военнослужащих РВСН
Российские космонавты, работающие на МКС, поздравили военнослужащих РВСН
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские космонавты, работающие сейчас в составе экипажа Международной космической станции, поздравили военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения, а также ученых, конструкторов и специалистов ОПК с 63-й годовщиной со дня образования РВСН.
Видеоролик с поздравлением с орбиты распространила пресс-служба Минобороны РФ
.
"Уважаемые воины-ракетчики, ученые, конструкторы, специалисты оборонно-промышленного комплекса, ветераны РВСН … поздравляем вас с Днем Ракетных войск стратегического назначения! Можно с гордостью и уверенностью заявить, что РВСН всегда находятся на страже мира и покоя наших граждан", - сказал командир станции Сергей Прокопьев.
Другой российский космонавт Дмитрий Петелин, в свою очередь, поблагодарил ученых и промышленность за профессиональное мастерство и трудолюбие в испытаниях новых образцов ракетного вооружения, в том числе гиперзвукового оружия. Эту деятельность он назвал задачей государственной важности, которая помогает сохранить мир на планете.
"Мы уверены, что в столь ответственный период для нашей страны и ее Вооруженных сил вы делаете все возможное для обеспечения стратегической безопасности Отечества! Желаем всем крепкого здоровья и успехов в службе на благо великой России!" - добавила единственная россиянка-космонавт Анна Кикина
.