https://ria.ru/20221217/kosmonavty-1839329623.html

Российские космонавты поздравили военнослужащих РВСН

Российские космонавты поздравили военнослужащих РВСН - РИА Новости, 17.12.2022

Российские космонавты поздравили военнослужащих РВСН

Российские космонавты, работающие сейчас в составе экипажа Международной космической станции, поздравили военнослужащих Ракетных войск стратегического... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T00:17

2022-12-17T00:17

2022-12-17T04:19

безопасность

анна кикина

россия

ракетные войска стратегического назначения

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские космонавты, работающие сейчас в составе экипажа Международной космической станции, поздравили военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения, а также ученых, конструкторов и специалистов ОПК с 63-й годовщиной со дня образования РВСН. Видеоролик с поздравлением с орбиты распространила пресс-служба Минобороны РФ. "Уважаемые воины-ракетчики, ученые, конструкторы, специалисты оборонно-промышленного комплекса, ветераны РВСН … поздравляем вас с Днем Ракетных войск стратегического назначения! Можно с гордостью и уверенностью заявить, что РВСН всегда находятся на страже мира и покоя наших граждан", - сказал командир станции Сергей Прокопьев. Другой российский космонавт Дмитрий Петелин, в свою очередь, поблагодарил ученых и промышленность за профессиональное мастерство и трудолюбие в испытаниях новых образцов ракетного вооружения, в том числе гиперзвукового оружия. Эту деятельность он назвал задачей государственной важности, которая помогает сохранить мир на планете. "Мы уверены, что в столь ответственный период для нашей страны и ее Вооруженных сил вы делаете все возможное для обеспечения стратегической безопасности Отечества! Желаем всем крепкого здоровья и успехов в службе на благо великой России!" - добавила единственная россиянка-космонавт Анна Кикина.

https://ria.ru/20221216/yars-1839033849.html

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безопасность, анна кикина, россия, ракетные войска стратегического назначения, международная космическая станция (мкс)