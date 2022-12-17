Температура в "Союзе МС-22" в пределах нормы, заявили в "Роскосмосе"
"Роскосмос": температура в неисправном "Союзе МС-22" в пределах нормы — 28-30 градусов
© NASA TVМанипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
© NASA TV
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Специалисты продолжают мониторить обстановку в корабле "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения, пристыкованном к МКС, температура не повысилась, сообщили в субботу в пресс-службе "Роскосмоса".
"ЦУП продолжает мониторить обстановку на борту корабля "Союз МС-22" и российского сегмента МКС. Температура в корабле остается в пределах нормы - от 28 до 30 градусов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пока специалисты продолжают контролировать обстановку на борту корабля "Союз МС-22" и российском сегменте МКС, российский экипаж станции отдыхает.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что температура во всем объеме "Союза МС-22" колеблется от 28 до 30 градусов, космонавты занимаются уборкой станции, а после нее уйдут на выходные.
Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты подтвердили, что наблюдают утечку визуально. Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов, а в трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости.
Космонавты как российского, так и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю.
Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения.
На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, корабль начал греться - о информации источника РИА Новости температура в нем достигла 50 градусов, в пресс-службе "Роскосмоса" же утверждают, что повышение незначительное - до 30 градусов.
16 декабря, 14:08НаукаРоссийские космонавты не выйдут в открытый космос до конца года