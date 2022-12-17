https://ria.ru/20221217/korabl-1839458657.html

Температура в "Союзе МС-22" в пределах нормы, заявили в "Роскосмосе"

Температура в "Союзе МС-22" в пределах нормы, заявили в "Роскосмосе" - РИА Новости, 17.12.2022

Температура в "Союзе МС-22" в пределах нормы, заявили в "Роскосмосе"

Специалисты продолжают мониторить обстановку в корабле "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения, пристыкованном к МКС, температура не повысилась, сообщили РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T21:39

2022-12-17T21:39

2022-12-17T21:39

наука

космос - риа наука

сергей крикалев

земля

роскосмос

центр управления полетами

наса

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Специалисты продолжают мониторить обстановку в корабле "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения, пристыкованном к МКС, температура не повысилась, сообщили в субботу в пресс-службе "Роскосмоса". "ЦУП продолжает мониторить обстановку на борту корабля "Союз МС-22" и российского сегмента МКС. Температура в корабле остается в пределах нормы - от 28 до 30 градусов", - говорится в сообщении. Уточняется, что пока специалисты продолжают контролировать обстановку на борту корабля "Союз МС-22" и российском сегменте МКС, российский экипаж станции отдыхает. Ранее "Роскосмос" сообщил, что температура во всем объеме "Союза МС-22" колеблется от 28 до 30 градусов, космонавты занимаются уборкой станции, а после нее уйдут на выходные. Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты подтвердили, что наблюдают утечку визуально. Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов, а в трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости. Космонавты как российского, так и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю. Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения. На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, корабль начал греться - о информации источника РИА Новости температура в нем достигла 50 градусов, в пресс-службе "Роскосмоса" же утверждают, что повышение незначительное - до 30 градусов.

https://ria.ru/20221217/roskosmos-1839335839.html

https://ria.ru/20221216/kosmonavty-1839157075.html

земля

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, сергей крикалев, земля, роскосмос, центр управления полетами, наса, международная космическая станция (мкс)