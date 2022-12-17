https://ria.ru/20221217/konstantinov-1839332829.html

Глава крымского парламента заявил, что Зеленскому не нужен мир на Украине

Глава крымского парламента заявил, что Зеленскому не нужен мир на Украине - РИА Новости, 17.12.2022

Глава крымского парламента заявил, что Зеленскому не нужен мир на Украине

Владимиру Зеленскому не нужен мир на Украине, такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T01:50

2022-12-17T01:50

2022-12-17T10:45

владимир зеленский

владимир константинов

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Владимиру Зеленскому не нужен мир на Украине, такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее Зеленский заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года — это единственный способ завершить боевые действия на Украине. По его словам, сегодня на Украине установилась фактически нацистская диктатура. "Вечная война для Зеленского — шанс на спасение. Правда, в итоге не останется ни одного украинца на территории этой страны — кто в бегах, кто в могилах. Но при этом его команда наркоманов и креативщиков зарабатывает на всем этом серьезные деньги, разворовывая поступающую от Запада помощь", — подчеркнул Константинов. Как считает спикер, вести переговоры с нынешней киевской властью нельзя, так как они используют эту возможность как уловку, чтобы получить отсрочку для подготовки своих вооруженных сил. "Никаких пауз мы им давать больше не должны, на слово им верить не будем. Гарантией мира может быть только наша полная и окончательная победа", — подчеркнул Константинов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://rsport.ria.ru/20221216/zelenskiy-1839189788.html

https://ria.ru/20221217/peregovory-1839331785.html

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владимир зеленский, владимир константинов, украина