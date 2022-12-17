https://ria.ru/20221217/kitay-1839418261.html
Члены ВТО потребовали от США объяснений, заявили в Китае
Члены ВТО потребовали от США объяснений, заявили в Китае - РИА Новости, 17.12.2022
Члены ВТО потребовали от США объяснений, заявили в Китае
Свыше 30 членов Всемирной торговой организации направили США более двух тысяч письменных вопросов с требованием дать пояснения относительно политики госзакупок... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T17:14
2022-12-17T17:14
2022-12-17T23:13
экономика
сша
китай
женева (город)
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
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ПЕКИН, 17 дек — РИА Новости. Свыше 30 членов Всемирной торговой организации направили США более двух тысяч письменных вопросов с требованием дать пояснения относительно политики госзакупок США, обобщения национальной безопасности и соответствия "Закона о снижении инфляции" и "Закона о чипах" правилам ВТО, сообщает в субботу Министерство коммерции Китая. В Женеве 14 и 16 декабря прошли заседания ВТО по рассмотрению торговой политики США, в которых приняли участие 65 представителей стран — членов организации. "Тридцать два члена Всемирной торговой организации направили США более двух тысяч письменных вопросов, касающихся соответствия правилам ВТО недавно представленных США "Закона о снижении инфляции", "Закона о чипах" и связанных с ними мер, а также относительно политики госзакупок США и обобщения национальной безопасности", — говорится в сообщении Минкоммерции КНР. Отмечается, что члены ВТО имеют определенную схожесть во мнениях относительно торгово-экономической и политики США, "в соответствии с правилами США обязаны дать письменный ответ на соответствующие вопросы". На заседаниях выступил постоянный представитель КНР при ВТО Ли Чэнган, который перечислил односторонние и протекционистские меры, к котором прибегают США, "включая крупномасштабную дискриминационную политику субсидирования, высокие таможенные пошлины, введенные в одностороннем порядке в соответствии с разделом 301 ("Закона о торговле" США. — Прим. ред.), и злоупотребление мерами экспортного контроля".Он также добавил, что США "отступают от многосторонней торговой системы, нарушают законы экономики и правила рынка, что влияет на стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок". Подчеркивается, что "ЕС, Южная Корея, Япония, Канада, Новая Зеландия, Бразилия, Южная Африка, Турция и другие члены организации в своих выступлениях также выразили обеспокоенность по поводу системного воздействия соответствующей торговой политики и мер США на многостороннюю торговую систему".
https://ria.ru/20210816/ekonomika-1745998503.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, китай, женева (город), всемирная торговая организация (вто), евросоюз
Экономика, США, Китай, Женева (город), Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз
17:14 17.12.2022 (обновлено: 23:13 17.12.2022)
Члены ВТО потребовали от США объяснений, заявили в Китае
В Китае заявили, что 30 членов ВТО потребовали от США объяснений по торговой политике
ПЕКИН, 17 дек — РИА Новости. Свыше 30 членов Всемирной торговой организации направили США более двух тысяч письменных вопросов с требованием дать пояснения относительно политики госзакупок США, обобщения национальной безопасности и соответствия "Закона о снижении инфляции" и "Закона о чипах" правилам ВТО, сообщает в субботу Министерство коммерции Китая.
В Женеве
14 и 16 декабря прошли заседания ВТО по рассмотрению торговой политики США, в которых приняли участие 65 представителей стран —
членов организации.
"Тридцать два члена Всемирной торговой организации направили США более двух тысяч письменных вопросов, касающихся соответствия правилам ВТО недавно представленных США "Закона о снижении инфляции", "Закона о чипах" и связанных с ними мер, а также относительно политики госзакупок США и обобщения национальной безопасности", — говорится в сообщении Минкоммерции КНР.
Отмечается, что члены ВТО имеют определенную схожесть во мнениях относительно торгово-экономической и политики США, "в соответствии с правилами США обязаны дать письменный ответ на соответствующие вопросы".
На заседаниях выступил постоянный представитель КНР при ВТО Ли Чэнган, который перечислил односторонние и протекционистские меры, к котором прибегают США, "включая крупномасштабную дискриминационную политику субсидирования, высокие таможенные пошлины, введенные в одностороннем порядке в соответствии с разделом 301 ("Закона о торговле" США. — Прим. ред.), и злоупотребление мерами экспортного контроля".
Он также добавил, что США "отступают от многосторонней торговой системы, нарушают законы экономики и правила рынка, что влияет на стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок".
"В то же время, в соответствии с правилами ВТО, Китай двумя партиями направил США 312 письменных вопросов, выражая обеспокоенность и представляя требования предприятий", — указали в ведомстве.
Подчеркивается, что "ЕС
, Южная Корея
, Япония
, Канада
, Новая Зеландия
, Бразилия
, Южная Африка, Турция
и другие члены организации в своих выступлениях также выразили обеспокоенность по поводу системного воздействия соответствующей торговой политики и мер США на многостороннюю торговую систему".