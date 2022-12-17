https://ria.ru/20221217/kitay-1839418261.html

Члены ВТО потребовали от США объяснений, заявили в Китае

Члены ВТО потребовали от США объяснений, заявили в Китае - РИА Новости, 17.12.2022

Члены ВТО потребовали от США объяснений, заявили в Китае

Свыше 30 членов Всемирной торговой организации направили США более двух тысяч письменных вопросов с требованием дать пояснения относительно политики госзакупок... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T17:14

2022-12-17T17:14

2022-12-17T23:13

экономика

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китай

женева (город)

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

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ПЕКИН, 17 дек — РИА Новости. Свыше 30 членов Всемирной торговой организации направили США более двух тысяч письменных вопросов с требованием дать пояснения относительно политики госзакупок США, обобщения национальной безопасности и соответствия "Закона о снижении инфляции" и "Закона о чипах" правилам ВТО, сообщает в субботу Министерство коммерции Китая. В Женеве 14 и 16 декабря прошли заседания ВТО по рассмотрению торговой политики США, в которых приняли участие 65 представителей стран — членов организации. "Тридцать два члена Всемирной торговой организации направили США более двух тысяч письменных вопросов, касающихся соответствия правилам ВТО недавно представленных США "Закона о снижении инфляции", "Закона о чипах" и связанных с ними мер, а также относительно политики госзакупок США и обобщения национальной безопасности", — говорится в сообщении Минкоммерции КНР. Отмечается, что члены ВТО имеют определенную схожесть во мнениях относительно торгово-экономической и политики США, "в соответствии с правилами США обязаны дать письменный ответ на соответствующие вопросы". На заседаниях выступил постоянный представитель КНР при ВТО Ли Чэнган, который перечислил односторонние и протекционистские меры, к котором прибегают США, "включая крупномасштабную дискриминационную политику субсидирования, высокие таможенные пошлины, введенные в одностороннем порядке в соответствии с разделом 301 ("Закона о торговле" США. — Прим. ред.), и злоупотребление мерами экспортного контроля".Он также добавил, что США "отступают от многосторонней торговой системы, нарушают законы экономики и правила рынка, что влияет на стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок". Подчеркивается, что "ЕС, Южная Корея, Япония, Канада, Новая Зеландия, Бразилия, Южная Африка, Турция и другие члены организации в своих выступлениях также выразили обеспокоенность по поводу системного воздействия соответствующей торговой политики и мер США на многостороннюю торговую систему".

https://ria.ru/20210816/ekonomika-1745998503.html

https://ria.ru/20221212/vto-1838167536.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, китай, женева (город), всемирная торговая организация (вто), евросоюз