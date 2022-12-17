https://ria.ru/20221217/kitay-1839373060.html

Вспышка COVID-19 в Китае не повлияла на работу российских дипмиссий

Вспышка COVID-19 в Китае не повлияла на работу российских дипмиссий - РИА Новости, 17.12.2022

Вспышка COVID-19 в Китае не повлияла на работу российских дипмиссий

Все российские загранучреждения в Китае работают в штатном режиме, вспышка COVID-19 не повлияла на их работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T12:31

2022-12-17T12:31

2022-12-17T12:31

распространение коронавируса

в мире

китай

пекин

россия

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Все российские загранучреждения в Китае работают в штатном режиме, вспышка COVID-19 не повлияла на их работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в КНР. "Посольство переживает нынешнюю вспышку COVID-19 вместе со всеми жителями Пекина. Надо сказать, это уже далеко не первая волна, с которой мы сталкиваемся. За три года нами выработан эффективный протокол обеспечения эпидемиологической безопасности посольства и генконсульств", - сказали в посольстве. В пресс-службе отметили, что все сотрудники соблюдают необходимые профилактические меры по защите от коронавируса, включая обязательный масочный режим, ограничение проведения массовых мероприятий, организацию многих встреч с партнерами в дистанционном формате. "Так что очередная вспышка не повлияла на функционирование российских загранучреждений в Пекине и по всей стране. Работаем в штатном режиме", - резюмировали в посольстве. Согласно данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, за минувшие сутки в Китае выявили 2286 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, причем 2229 из них - локальные. Всего, по состоянию на 16 декабря, в Китае коронавирусом болеют 34 334 человека. Ранее посольство США в Пекине сообщило, что американские дипмиссии в Китае на время перестали предоставлять большую часть своих услуг на фоне неблагоприятной обстановки с COVID-19 в стране. Несмотря на то что противоэпидемиологический контроль в Китае остается одним из самых строгих в мире, в стране вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. С начала ноября в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19 целые районы во многих городах страны были закрыты на карантин, а их жители должны были проходить регулярное ПЦР-тестирование. На этом фоне в конце ноября в целом ряде крупнейших городов Китая - Шанхае, Пекине, Гуанчжоу, Ухане - прошли протесты против слишком строгих антиковидных ограничений, демонстранты требовали немедленно отменить локдауны и прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать реализацию политики смягчения противоэпидемиологических мер. Совместный механизм профилактики и контроля эпидемии коронавирусной инфекции государственного совета КНР 7 декабря выпустил заявление, в котором сообщается о введении мер оптимизации противоэпидемиологической политики на фоне острого недовольства населения слишком строгой политикой "нулевой терпимости" к COVID-19. Меры включают отмену неизбирательного всеобщего ПЦР-тестирования, возможность оставаться в домашней изоляции при бессимптомном и легком протекании болезни, отмену ограничений на онлайн- и офлайн-покупки жаропонижающих средств и ускорение вакцинации людей старшего возраста. Позже китайские власти решили прекратить использовать приложение для отслеживания междугородних перемещений пассажиров, которое действовало почти с самого начала пандемии в 2020 году в рамках борьбы с распространением эпидемии. А потом прекратили публиковать данные о количестве бессимптомных случаев заражения COVID-19.

https://ria.ru/20221216/kitay-1839188031.html

https://ria.ru/20221215/pekin-1838899143.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, пекин, россия, коронавирус covid-19