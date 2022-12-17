https://ria.ru/20221217/kiev-1839398022.html

Половина Киевской области остается без света

Половина Киевской области остается без света - РИА Новости, 17.12.2022

Половина Киевской области остается без света

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в регионе продолжаются экстренные отключения света, без электроснабжения остается 50%... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T15:07

2022-12-17T15:07

2022-12-17T15:07

в мире

владимир зеленский

кирилл тимошенко

киевская область

укрэнерго

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в регионе продолжаются экстренные отключения света, без электроснабжения остается 50% области. "В Киевской области продолжаются восстановительные работы. Осложняют процесс погодные условия - дождь со снегом приводит к обледенению и обрывам линий. Однако энергетики работают в усиленном режиме. По решению "Укрэнерго" на Киевщине продолжаются экстренные отключения электроснабжения. Около 50% региона пока без света", - написал Кулеба в своем Telegram-канале. Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщал, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221217/metro-1839343094.html

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киевская область

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Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, киевская область, укрэнерго, вооруженные силы рф