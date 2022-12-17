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Половина Киевской области остается без света - РИА Новости, 17.12.2022
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Половина Киевской области остается без света
Половина Киевской области остается без света - РИА Новости, 17.12.2022
Половина Киевской области остается без света
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в регионе продолжаются экстренные отключения света, без электроснабжения остается 50%... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T15:07
2022-12-17T15:07
в мире
владимир зеленский
кирилл тимошенко
киевская область
укрэнерго
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в регионе продолжаются экстренные отключения света, без электроснабжения остается 50% области. "В Киевской области продолжаются восстановительные работы. Осложняют процесс погодные условия - дождь со снегом приводит к обледенению и обрывам линий. Однако энергетики работают в усиленном режиме. По решению "Укрэнерго" на Киевщине продолжаются экстренные отключения электроснабжения. Около 50% региона пока без света", - написал Кулеба в своем Telegram-канале. Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщал, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221217/metro-1839343094.html
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в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, киевская область, укрэнерго, вооруженные силы рф
В мире, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Киевская область, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
15:07 17.12.2022
 
Половина Киевской области остается без света

Половина Киевской области остается без света, продолжаются экстренные отключения

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в регионе продолжаются экстренные отключения света, без электроснабжения остается 50% области.
"В Киевской области продолжаются восстановительные работы. Осложняют процесс погодные условия - дождь со снегом приводит к обледенению и обрывам линий. Однако энергетики работают в усиленном режиме. По решению "Укрэнерго" на Киевщине продолжаются экстренные отключения электроснабжения. Около 50% региона пока без света", - написал Кулеба в своем Telegram-канале.
Киев - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
Вчера, 07:35Специальная военная операция на Украине
Власти Киева заявили, что движение поездов в метро пока не возобновлено
Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщал, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
Вчера, 09:39Специальная военная операция на Украине
Половина Киева остается без теплоснабжения, заявил Кличко
 
В миреВладимир ЗеленскийКирилл ТимошенкоКиевская областьУкрэнергоВооруженные силы РФ
 
 
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