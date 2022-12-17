https://ria.ru/20221217/kiev-1839352017.html

Половина Киева остается без теплоснабжения, заявил Кличко

Половина Киева остается без теплоснабжения, заявил Кличко - РИА Новости, 17.12.2022

Половина Киева остается без теплоснабжения, заявил Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о восстановлении водоснабжения города, с электроснабжением – две трети жителей Киева, при этом без теплоснабжения остается... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T09:39

2022-12-17T09:39

2022-12-17T09:39

специальная военная операция на украине

в мире

виталий кличко

киев

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о восстановлении водоснабжения города, с электроснабжением – две трети жителей Киева, при этом без теплоснабжения остается половина города. Ранее украинское издание "Общественное" со ссылкой на данные Кличко сообщало, что электро- и водоснабжение в столице должны восстановить ориентировочно до утра 17 декабря. "Водоснабжение вернули всем жителям столицы. Половина киевлян - уже с теплом, и мы работаем, чтобы восстановить его всем жителям города. С энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян. Но графики аварийных отключений применяются. Потому что дефицит электроэнергии значительный. И энергетики просят и дальше экономить", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221217/kiev-1839346454.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, виталий кличко, киев