08:43 17.12.2022 (обновлено: 09:51 17.12.2022)
Киевское метро возобновит работу
Мэр Киева Кличко заявил, что в городе возобновит работу метро
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Метро в Киеве возобновляет работу в субботу, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Накануне в Киевской городской администрации сообщили, что движение поездов в киевском метрополитене приостановлено до конца дня. В субботу утром в администрации заявили, что метрополитен продолжает работать как укрытие, движение поездов пока не возобновлено.
"Сегодня утром, в 7.30 (8.30 мск) возобновляет работу киевское метро", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
В пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в различных регионах. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.