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Киевское метро возобновит работу - РИА Новости, 17.12.2022
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Киевское метро возобновит работу
Киевское метро возобновит работу - РИА Новости, 17.12.2022
Киевское метро возобновит работу
Метро в Киеве возобновляет работу в субботу, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T08:43
2022-12-17T09:51
в мире
виталий кличко
владимир зеленский
кирилл тимошенко
киев
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Метро в Киеве возобновляет работу в субботу, сообщил мэр города Виталий Кличко. Накануне в Киевской городской администрации сообщили, что движение поездов в киевском метрополитене приостановлено до конца дня. В субботу утром в администрации заявили, что метрополитен продолжает работать как укрытие, движение поездов пока не возобновлено. "Сегодня утром, в 7.30 (8.30 мск) возобновляет работу киевское метро", - написал Кличко в своем Telegram-канале. В пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в различных регионах. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, виталий кличко, владимир зеленский, кирилл тимошенко, киев, украина, вооруженные силы рф
В мире, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
08:43 17.12.2022 (обновлено: 09:51 17.12.2022)
 
Киевское метро возобновит работу

Мэр Киева Кличко заявил, что в городе возобновит работу метро

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Метро в Киеве возобновляет работу в субботу, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Накануне в Киевской городской администрации сообщили, что движение поездов в киевском метрополитене приостановлено до конца дня. В субботу утром в администрации заявили, что метрополитен продолжает работать как укрытие, движение поездов пока не возобновлено.
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"Сегодня утром, в 7.30 (8.30 мск) возобновляет работу киевское метро", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
В пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в различных регионах. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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В миреВиталий КличкоВладимир ЗеленскийКирилл ТимошенкоКиевУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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