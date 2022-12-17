https://ria.ru/20221217/kiev-1839346454.html

Киевское метро возобновит работу

Киевское метро возобновит работу - РИА Новости, 17.12.2022

Киевское метро возобновит работу

Метро в Киеве возобновляет работу в субботу, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T08:43

2022-12-17T08:43

2022-12-17T09:51

в мире

виталий кличко

владимир зеленский

кирилл тимошенко

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украина

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Метро в Киеве возобновляет работу в субботу, сообщил мэр города Виталий Кличко. Накануне в Киевской городской администрации сообщили, что движение поездов в киевском метрополитене приостановлено до конца дня. В субботу утром в администрации заявили, что метрополитен продолжает работать как укрытие, движение поездов пока не возобновлено. "Сегодня утром, в 7.30 (8.30 мск) возобновляет работу киевское метро", - написал Кличко в своем Telegram-канале. В пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в различных регионах. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221216/pereboi-1839185462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, виталий кличко, владимир зеленский, кирилл тимошенко, киев, украина, вооруженные силы рф