https://ria.ru/20221217/kharkov-1839358414.html
В метро Харькова возобновили движение поездов
В метро Харькова возобновили движение поездов - РИА Новости, 17.12.2022
В метро Харькова возобновили движение поездов
Движение поездов в метро Харькова на Украине возобновлено, сообщили в субботу в Харьковском метрополитене. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T10:43
2022-12-17T10:43
2022-12-17T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Движение поездов в метро Харькова на Украине возобновлено, сообщили в субботу в Харьковском метрополитене. Ранее в субботу в Харьковском метрополитене сообщили, что движение поездов приостановлено. "Движение по линиям Харьковского метрополитена полностью восстановлено", - говорится в сообщении метрополитена в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
В метро Харькова возобновили движение поездов
В Харьковском метрополитене полностью восстановили движение поездов