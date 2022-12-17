https://ria.ru/20221217/kharkov-1839358414.html

В метро Харькова возобновили движение поездов

В метро Харькова возобновили движение поездов - РИА Новости, 17.12.2022

В метро Харькова возобновили движение поездов

Движение поездов в метро Харькова на Украине возобновлено, сообщили в субботу в Харьковском метрополитене. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T10:43

2022-12-17T10:43

2022-12-17T10:43

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Движение поездов в метро Харькова на Украине возобновлено, сообщили в субботу в Харьковском метрополитене. Ранее в субботу в Харьковском метрополитене сообщили, что движение поездов приостановлено. "Движение по линиям Харьковского метрополитена полностью восстановлено", - говорится в сообщении метрополитена в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221217/kiev-1839352017.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьков, украина