https://ria.ru/20221217/kharkov-1839354686.html
В Харьковском метрополитене приостановили движение поездов
В Харьковском метрополитене приостановили движение поездов - РИА Новости, 17.12.2022
В Харьковском метрополитене приостановили движение поездов
Движение поездов в метро Харькова приостановлено, сообщили в субботу в Харьковском метрополитене. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T10:01
2022-12-17T10:01
2022-12-17T10:01
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Движение поездов в метро Харькова приостановлено, сообщили в субботу в Харьковском метрополитене. "Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении метрополитена в Telegram-канале. Причина приостановки не уточняется.
https://ria.ru/20221217/ukraina-1839354263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, в мире
В Харьковском метрополитене приостановили движение поездов
В Харьковском метрополитене временно приостановили движение поездов