https://ria.ru/20221217/katok-1839360564.html
На самом большом катке Москвы определили расписание ночных сеансов
На самом большом катке Москвы определили расписание ночных сеансов - РИА Новости, 17.12.2022
На самом большом катке Москвы определили расписание ночных сеансов
Стали известны даты ночных сеансов на катке ВДНХ, который является самым большом в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T11:02
2022-12-17T11:02
2022-12-17T11:02
общество
москва
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Стали известны даты ночных сеансов на катке ВДНХ, который является самым большом в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. "Этой зимой гости катка на ВДНХ смогут приобрести билеты на ночные катания. Специальные сеансы пройдут в ночь с 24 на 25 декабря, с 7 на 8 и с 27 на 28 января, а также с 14 на 15 февраля с 23.30 до 02.00. Билеты на ближайшую дату уже доступны для покупки. В ночное время для посетителей катка будет работать павильон проката № 1, кафе и гастрономическое пространство", - говорится в сообщении. Отмечается, что самый большой каток в столице традиционно открылся на главной аллее ВДНХ в конце ноября. Его общая площадь с инфраструктурой составляет 53 тысячи квадратных метров, площадь искусственного ледового покрытия — 20,5 тысячи квадратных метров. Сообщается, что приобрести билеты можно на официальном сайте катка. На ближайший сеанс (день в день) они также доступны в кассах информационных центров в арке главного входа и павильона №16 ВДНХ. Добавляется, что время работы катка: со вторника по пятницу - с 11.00 до 15.00 и с 17.00 до 23.00, по выходным и праздничным дням - с 10.00 до 15.00 и с 17.00 до 23.00.
https://ria.ru/20221128/katok-1834883924.html
https://ria.ru/20221122/katok-1833434712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
На самом большом катке Москвы определили расписание ночных сеансов
Стали известны даты ночных сеансов на самом большом в Москве катке на ВДНХ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Стали известны даты ночных сеансов на катке ВДНХ, который является самым большом в Москве, сообщается на сайте мэра
столицы.
"Этой зимой гости катка на ВДНХ смогут приобрести билеты на ночные катания. Специальные сеансы пройдут в ночь с 24 на 25 декабря, с 7 на 8 и с 27 на 28 января, а также с 14 на 15 февраля с 23.30 до 02.00. Билеты на ближайшую дату уже доступны для покупки. В ночное время для посетителей катка будет работать павильон проката № 1, кафе и гастрономическое пространство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самый большой каток в столице традиционно открылся на главной аллее ВДНХ в конце ноября. Его общая площадь с инфраструктурой составляет 53 тысячи квадратных метров, площадь искусственного ледового покрытия — 20,5 тысячи квадратных метров.
Сообщается, что приобрести билеты можно на официальном сайте катка. На ближайший сеанс (день в день) они также доступны в кассах информационных центров в арке главного входа и павильона №16 ВДНХ.
Добавляется, что время работы катка: со вторника по пятницу - с 11.00 до 15.00 и с 17.00 до 23.00, по выходным и праздничным дням - с 10.00 до 15.00 и с 17.00 до 23.00.