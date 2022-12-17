https://ria.ru/20221217/ispytaniya-1839438444.html

На Балтике начались госиспытания нового ракетного корабля "Буря"

На Балтике начались госиспытания нового ракетного корабля "Буря" - РИА Новости, 17.12.2022

На Балтике начались госиспытания нового ракетного корабля "Буря"

Новейший малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800, вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", приступил к государственным испытаниям, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T19:18

2022-12-17T19:18

2022-12-17T19:52

новое оружие россии

безопасность

хабаровский край

амурский судостроительный завод

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Новейший малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800, вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", приступил к государственным испытаниям, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.Уточняется, что на месте находятся представители заводской сдаточной команды и члены государственной приемной комиссии. Вместе с экипажем корабля они проводят маневренные и скоростные испытания, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов. Кроме того, они инспектируют вооружение "Бури", а также ее навигационные и радиотехнические средства. Корабль построен на судостроительном заводе "Пелла". По решению главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова МРК "Буря" войдет в состав Балтийского флота и будет выполнять задачи в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы. В августе в "Пелле" сообщили РИА Новости, что корабль планируется передать флоту до конца 2022 года. МРК "Буря" является вторым строящимся на "Пелле" кораблем проекта 22800 "Каракурт", штатно оснащенным новым зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М". Многоцелевые малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" разработаны в центральном морском конструкторском бюро "Алмаз" и строятся для российского флота с 2015 года на трех верфях — "Пелле", Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане и Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае. "Каракурт" имеет стандартное водоизмещении 800 тонн и предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне. Корабли проекта вооружены универсальным корабельным стрельбовым комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", автоматической артиллерийской пушкой АК-176МА. В состав ПВО корабля входят ПЗРК "Игла" и ЗРАК "Панцирь-М".

https://ria.ru/20221217/penitsillin-1839336325.html

https://ria.ru/20221205/granata-1836330218.html

хабаровский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, хабаровский край, амурский судостроительный завод