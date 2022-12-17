https://ria.ru/20221217/ispytaniya-1839438444.html
На Балтике начались госиспытания нового ракетного корабля "Буря"
На Балтике начались госиспытания нового ракетного корабля "Буря" - РИА Новости, 17.12.2022
На Балтике начались госиспытания нового ракетного корабля "Буря"
Новейший малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800, вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", приступил к государственным испытаниям, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T19:18
2022-12-17T19:18
2022-12-17T19:52
новое оружие россии
безопасность
хабаровский край
амурский судостроительный завод
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Новейший малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800, вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", приступил к государственным испытаниям, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.Уточняется, что на месте находятся представители заводской сдаточной команды и члены государственной приемной комиссии. Вместе с экипажем корабля они проводят маневренные и скоростные испытания, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов. Кроме того, они инспектируют вооружение "Бури", а также ее навигационные и радиотехнические средства. Корабль построен на судостроительном заводе "Пелла". По решению главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова МРК "Буря" войдет в состав Балтийского флота и будет выполнять задачи в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы. В августе в "Пелле" сообщили РИА Новости, что корабль планируется передать флоту до конца 2022 года. МРК "Буря" является вторым строящимся на "Пелле" кораблем проекта 22800 "Каракурт", штатно оснащенным новым зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М". Многоцелевые малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" разработаны в центральном морском конструкторском бюро "Алмаз" и строятся для российского флота с 2015 года на трех верфях — "Пелле", Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане и Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае. "Каракурт" имеет стандартное водоизмещении 800 тонн и предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне. Корабли проекта вооружены универсальным корабельным стрельбовым комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", автоматической артиллерийской пушкой АК-176МА. В состав ПВО корабля входят ПЗРК "Игла" и ЗРАК "Панцирь-М".
https://ria.ru/20221217/penitsillin-1839336325.html
https://ria.ru/20221205/granata-1836330218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, хабаровский край, амурский судостроительный завод
Новое оружие России, Безопасность, Хабаровский край, Амурский судостроительный завод
19:18 17.12.2022 (обновлено: 19:52 17.12.2022)
На Балтике начались госиспытания нового ракетного корабля "Буря"
На Балтике начались испытания нового МРК "Буря", вооруженного крылатыми ракетами "Калибр"
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Новейший малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800, вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", приступил к государственным испытаниям, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
Уточняется, что на месте находятся представители заводской сдаточной команды и члены государственной приемной комиссии. Вместе с экипажем корабля они проводят маневренные и скоростные испытания, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов. Кроме того, они инспектируют вооружение "Бури", а также ее навигационные и радиотехнические средства.
"В ближайшее время в рамках государственных испытаний экипажу предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по морской цели из артиллерийского комплекса корабля", — сообщили на флоте.
Корабль построен на судостроительном заводе "Пелла". По решению главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова МРК "Буря" войдет в состав Балтийского флота и будет выполнять задачи в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.
В августе в "Пелле" сообщили РИА Новости, что корабль планируется передать флоту до конца 2022 года.
МРК "Буря" является вторым строящимся на "Пелле" кораблем проекта 22800 "Каракурт", штатно оснащенным новым зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М".
Многоцелевые малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" разработаны в центральном морском конструкторском бюро "Алмаз" и строятся для российского флота с 2015 года на трех верфях — "Пелле", Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане и Амурском судостроительном заводе
в Хабаровском крае
.
"Каракурт" имеет стандартное водоизмещении 800 тонн и предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне. Корабли проекта вооружены универсальным корабельным стрельбовым комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", автоматической артиллерийской пушкой АК-176МА. В состав ПВО корабля входят ПЗРК "Игла" и ЗРАК "Панцирь-М".