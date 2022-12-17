https://ria.ru/20221217/ifly-1839359815.html

Застрявшие в Хургаде пассажиры iFly рассказали о ситуации с отменой рейсов

Застрявшие в Хургаде пассажиры iFly рассказали о ситуации с отменой рейсов - РИА Новости, 17.12.2022

Застрявшие в Хургаде пассажиры iFly рассказали о ситуации с отменой рейсов

Вынужденно задержавшиеся на отдыхе в египетской Хургаде российские туристы рассказали РИА Новости об обстановке на курорте и причинах, почему они пока не... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T10:57

2022-12-17T10:57

2022-12-17T11:52

туризм

хургада

россия

египет

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ifly

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туризм

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КАИР, 17 дек – РИА Новости. Вынужденно задержавшиеся на отдыхе в египетской Хургаде российские туристы рассказали РИА Новости об обстановке на курорте и причинах, почему они пока не приобретают билеты других авиакомпаний для возвращения в РФ. По словам Евгения, вылет изначально был запланирован на четверг, но в аэропорт туристов не отвезли, а перевезли в другой отель. "Все в отеле нормально, проживание за счет Tez Tour, все включено, никаких денег мы в принципе не тратим, с деньгами проблем нет", - отметил Евгений. Он отметил, что ежедневно в отеле с туристами контактирует русскоговорящий представитель турфирмы, с авиакомпанией контактов нет. "Естественно, просматриваем варианты самостоятельного вылета, но пока, скажем так, в ожидании, будем смотреть, как будет развиваться обстановка. Если что – будем просить своих родственников, чтобы они нам купили билеты", - рассказал собеседник агентства. В свою очередь Анастасия, возвращение которой в Россию было запланировано на субботу, но не состоится, пока не знает, в каком отеле ее разместят – проживание в нынешнем пятизвездочном обходится в 23 тысячи рублей в сутки. По ее словам, авиабилеты другой авиакомпании на семью обойдутся в 120 тысяч рублей. "Оплатить и требовать потом компенсацию - это тратить свои нервы", - отметила туристка. Генконсульство РФ в Хургаде заявило в пятницу, что рейсы других авиакомпаний в Россию с курорта выполняются по расписанию. На данный момент билет на прямой авиарейс из Хургады в Москву на воскресенье обойдется минимум в 25 тысяч рублей на человека с багажом, с пересадкой в Стамбуле билет будет стоить 15 тысяч. Авиакомпания iFly ищет варианты вывоза пассажиров из Египта и продолжает работу по согласованию документов с Росавиацией для возобновления полетов в Египет с 20 декабря, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе компании. С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.

https://ria.ru/20221217/turizm-1839348004.html

https://ria.ru/20221216/ifly-1839316762.html

https://ria.ru/20221216/reysy-1839315939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

хургада, россия, египет, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ifly, tez tour, туризм, новости - туризм