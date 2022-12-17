https://ria.ru/20221217/ifly-1839359815.html
Застрявшие в Хургаде пассажиры iFly рассказали о ситуации с отменой рейсов
Застрявшие в Хургаде пассажиры iFly рассказали о ситуации с отменой рейсов - РИА Новости, 17.12.2022
Застрявшие в Хургаде пассажиры iFly рассказали о ситуации с отменой рейсов
Вынужденно задержавшиеся на отдыхе в египетской Хургаде российские туристы рассказали РИА Новости об обстановке на курорте и причинах, почему они пока не... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T10:57
2022-12-17T10:57
2022-12-17T11:52
туризм
хургада
россия
египет
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ifly
tez tour
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149905/23/1499052303_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_840db2ae7e4c1ffe8cbbd998d5c077a4.jpg
КАИР, 17 дек – РИА Новости. Вынужденно задержавшиеся на отдыхе в египетской Хургаде российские туристы рассказали РИА Новости об обстановке на курорте и причинах, почему они пока не приобретают билеты других авиакомпаний для возвращения в РФ. По словам Евгения, вылет изначально был запланирован на четверг, но в аэропорт туристов не отвезли, а перевезли в другой отель. "Все в отеле нормально, проживание за счет Tez Tour, все включено, никаких денег мы в принципе не тратим, с деньгами проблем нет", - отметил Евгений. Он отметил, что ежедневно в отеле с туристами контактирует русскоговорящий представитель турфирмы, с авиакомпанией контактов нет. "Естественно, просматриваем варианты самостоятельного вылета, но пока, скажем так, в ожидании, будем смотреть, как будет развиваться обстановка. Если что – будем просить своих родственников, чтобы они нам купили билеты", - рассказал собеседник агентства. В свою очередь Анастасия, возвращение которой в Россию было запланировано на субботу, но не состоится, пока не знает, в каком отеле ее разместят – проживание в нынешнем пятизвездочном обходится в 23 тысячи рублей в сутки. По ее словам, авиабилеты другой авиакомпании на семью обойдутся в 120 тысяч рублей. "Оплатить и требовать потом компенсацию - это тратить свои нервы", - отметила туристка. Генконсульство РФ в Хургаде заявило в пятницу, что рейсы других авиакомпаний в Россию с курорта выполняются по расписанию. На данный момент билет на прямой авиарейс из Хургады в Москву на воскресенье обойдется минимум в 25 тысяч рублей на человека с багажом, с пересадкой в Стамбуле билет будет стоить 15 тысяч. Авиакомпания iFly ищет варианты вывоза пассажиров из Египта и продолжает работу по согласованию документов с Росавиацией для возобновления полетов в Египет с 20 декабря, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе компании. С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.
https://ria.ru/20221217/turizm-1839348004.html
https://ria.ru/20221216/ifly-1839316762.html
https://ria.ru/20221216/reysy-1839315939.html
хургада
россия
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149905/23/1499052303_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_6baeb5e420238f885b89e35ec6708aca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хургада, россия, египет, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ifly, tez tour, туризм, новости - туризм
Туризм, Хургада, Россия, Египет, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), iFly, Tez Tour, Туризм, Новости - Туризм
10:57 17.12.2022 (обновлено: 11:52 17.12.2022)
Застрявшие в Хургаде пассажиры iFly рассказали о ситуации с отменой рейсов
Застрявшие в Хургаде пассажиры iFly рассказали, почему не могут купить другие авиабилеты
КАИР, 17 дек – РИА Новости. Вынужденно задержавшиеся на отдыхе в египетской Хургаде российские туристы рассказали РИА Новости об обстановке на курорте и причинах, почему они пока не приобретают билеты других авиакомпаний для возвращения в РФ.
По словам Евгения, вылет изначально был запланирован на четверг, но в аэропорт туристов не отвезли, а перевезли в другой отель.
"Все в отеле нормально, проживание за счет Tez Tour
, все включено, никаких денег мы в принципе не тратим, с деньгами проблем нет", - отметил Евгений.
"Никакой паники среди туристов нет. Море, солнце - все хорошо", - подчеркнул мужчина. По его словам, медицинские страховки задержавшимся туристам продлили.
Он отметил, что ежедневно в отеле с туристами контактирует русскоговорящий представитель турфирмы, с авиакомпанией контактов нет.
"Естественно, просматриваем варианты самостоятельного вылета, но пока, скажем так, в ожидании, будем смотреть, как будет развиваться обстановка. Если что – будем просить своих родственников, чтобы они нам купили билеты", - рассказал собеседник агентства.
В свою очередь Анастасия, возвращение которой в Россию было запланировано на субботу, но не состоится, пока не знает, в каком отеле ее разместят – проживание в нынешнем пятизвездочном обходится в 23 тысячи рублей в сутки.
По ее словам, авиабилеты другой авиакомпании на семью обойдутся в 120 тысяч рублей. "Оплатить и требовать потом компенсацию - это тратить свои нервы", - отметила туристка.
Генконсульство РФ в Хургаде заявило в пятницу, что рейсы других авиакомпаний в Россию с курорта выполняются по расписанию. На данный момент билет на прямой авиарейс из Хургады в Москву
на воскресенье обойдется минимум в 25 тысяч рублей на человека с багажом, с пересадкой в Стамбуле
билет будет стоить 15 тысяч.
Авиакомпания iFly ищет варианты вывоза пассажиров из Египта
и продолжает работу по согласованию документов с Росавиацией
для возобновления полетов в Египет с 20 декабря, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе компании.
С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании
. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией
, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.