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Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS город Счастье - РИА Новости, 17.12.2022
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Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS город Счастье
Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS город Счастье - РИА Новости, 17.12.2022
Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS город Счастье
Украинские войска обстреляли город Счастье под Луганском, выпустив три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило представительство ЛНР РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T07:06
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ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Счастье под Луганском, выпустив три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.00 (совпадает с мск) по населенному пункту Счастье с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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счастье (город), сша, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin
Счастье (город), США, Луганская Народная Республика, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
07:06 17.12.2022 (обновлено: 07:07 17.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS город Счастье

Украинские войска выпустили по городу Счастье три ракеты из РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Счастье под Луганском, выпустив три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.00 (совпадает с мск) по населенному пункту Счастье с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Последствия обстрела села Лантратовка в ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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Счастье (город)СШАЛуганская Народная РеспубликаСЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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