https://ria.ru/20221217/gladkov-1839407220.html

Гладков заявил об увеличении призового фонда белгородского бизнес-конкурса

Гладков заявил об увеличении призового фонда белгородского бизнес-конкурса - РИА Новости, 17.12.2022

Гладков заявил об увеличении призового фонда белгородского бизнес-конкурса

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что призовой фонд конкурса бизнес-идей проекта "Новые возможности" в следующем году увеличится в три... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T16:08

2022-12-17T16:08

2022-12-17T16:08

белгородская область

вячеслав гладков

белгородская область

россия

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БЕЛГОРОД, 17 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что призовой фонд конкурса бизнес-идей проекта "Новые возможности" в следующем году увеличится в три раза до 30 миллионов рублей, отметили в пресс-службе правительства региона. Отмечается, что во втором этапе конкурса бизнес – идей "Новые возможности 2.0" участвовало более шести тысяч жителей Белгородской области. Всех их в рамках проекта "Новые возможности 2.0" с сентября этого года ждало обучение, сопровождение наставников, знакомство с опытными экспертами. В субботу в концертном зале МКЦ НИУ "БелГУ" Гладков вручил дипломы и сертификаты на сумму в миллион рублей на развитие собственного дела 10 начинающим предпринимателям. "Рассчитываю на то, что вы, войдя в этот процесс, уже не остановитесь. Видим желание каждого из вас, оно огромное, мы постараемся вас обеспечить всеми возможными ресурсами, наставничеством. Уверен, что успех нам точно гарантирован", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба. Глава региона отметил, что власти будут отслеживать работу первых предприятий победителей и финалистов. "Правительству РФ мы уже доказали абсолютную уникальность многих проектов, с которыми выходят предприятия нашего региона. Я уверен, что через некоторое время мы будем выходить и с вашими инициативами на федеральный уровень", - добавил губернатор. Среди победителей конкурса бизнес-идей проекта "Новые возможности 2.0", получивших сертификаты на развитие собственного бизнеса в миллион рублей, стали предприниматели, которые намерены производить адаптивную одежду для детей, открыть спортивный клуб, студию ландшафтного дизайна. Также отмечены бизнесмены с проектами "Разработка отечественной сельскохозяйственной техники", "Патриотический парк семейного отдыха и экотуризма", "Интернет-магазин столярных групп и посуды из дерева" и другими. "Губернатор Гладков анонсировал в 2023 году увеличение призового фонда областного конкурса бизнес-идей проекта "Новые возможности" до 30 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе. Областной конкурс бизнес-идей проекта "Новые возможности" был создан по инициативе главы региона Гладкова. Цель – дать возможность амбициозным и предприимчивым жителям самореализоваться через предпринимательство, помочь им на первоначальных этапах становления бизнеса. В первом этапе проекта "Новые возможности" приняли участие более четырёх тысяч человек. По итогу было зарегистрировано 400 новых предприятий малого и среднего бизнеса. Второй этап реализации проекта "Новые возможности 2.0" стартовал осенью 2022 года. Организаторы увеличили количество номинаций с одной до десяти. Ранее в конкурсе был только один победитель с призом в миллион рублей.

https://ria.ru/20221215/premiya-1838998642.html

https://ria.ru/20221209/belgorod-1837486128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вячеслав гладков, белгородская область, россия