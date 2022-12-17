Рейтинг@Mail.ru
Зоозащитники в Германии подадут иск против владельцев лопнувшего аквариума - РИА Новости, 17.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221217/germaniya-1839414368.html
Зоозащитники в Германии подадут иск против владельцев лопнувшего аквариума
Зоозащитники в Германии подадут иск против владельцев лопнувшего аквариума - РИА Новости, 17.12.2022
Зоозащитники в Германии подадут иск против владельцев лопнувшего аквариума
Организация защиты животных PETA в Германии рассматривает возможность подачи судебного иска против владельцев аквариума, который лопнул в пятницу утром и привел РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T16:50
2022-12-17T19:18
берлин (город)
германия
peta
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839437976_0:65:3075:1795_1920x0_80_0_0_cad19d3605d50d3013e2ea498d0d8ba2.jpg
БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Организация защиты животных PETA в Германии рассматривает возможность подачи судебного иска против владельцев аквариума, который лопнул в пятницу утром и привел к гибели около 1,5 тысячи рыб, а также требует, чтобы на месте происшествия был построен мемориал в честь этих погибших животных, об этом говорится в заявлении зоозащитников. "AquaDom превратился в смертельную ловушку для всех существ, запертых в нем. Эта рукотворная трагедия показывает, что аквариумы не являются безопасным местом для рыб и других морских животных. Поэтому AquaDom не должен быть восстановлен! Времена, когда рыб вырывают из их естественной среды обитания, чтобы запереть в аквариуме для развлечения гостей отеля, должны закончиться раз и навсегда", - заявил представитель PETA в Германии Петер Хёффкен. Он призвал установить мемориал в память о 1500 погибших морских животных на улице Карл-Либкнехт-штрассе в центре Берлина, напротив здания, где лопнул аквариум. Аквариум AquaDom, расположенный в отеле в центре Берлина, внезапно лопнул в пятницу рано утром. Два человека получили легкие ранения, вода из аквариума хлынула на улицу, разбив окна и витрины отеля. В аквариуме обитали 1,5 тысячи рыб около 100 видов, в том числе редкие, почти все они погибли. AquaDom - одна из известных достопримечательностей Берлина, его высота составляла 16 метров, диаметр - 11,5 метра. Он вмещал в себя 1 миллион литров воды, общий вес составлял 2 тысячи тонн.
https://ria.ru/20221217/ryby-1839336591.html
https://ria.ru/20221217/muzey-1839335695.html
берлин (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839437976_35:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_645a68ef4ec789a3caf5a6ce12fa7f81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
берлин (город), германия, peta , в мире
Берлин (город), Германия, PETA , В мире
16:50 17.12.2022 (обновлено: 19:18 17.12.2022)
 
Зоозащитники в Германии подадут иск против владельцев лопнувшего аквариума

Зоозащитники в Германии подадут иск против владельцев лопнувшего аквариума AquaDom

© AFP 2022 / John MacDougallСпасатели выносят рыб, выживших после инцидента с лопнувшим аквариумом в Берлине
Спасатели выносят рыб, выживших после инцидента с лопнувшим аквариумом в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AFP 2022 / John MacDougall
Спасатели выносят рыб, выживших после инцидента с лопнувшим аквариумом в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Организация защиты животных PETA в Германии рассматривает возможность подачи судебного иска против владельцев аквариума, который лопнул в пятницу утром и привел к гибели около 1,5 тысячи рыб, а также требует, чтобы на месте происшествия был построен мемориал в честь этих погибших животных, об этом говорится в заявлении зоозащитников.
"AquaDom превратился в смертельную ловушку для всех существ, запертых в нем. Эта рукотворная трагедия показывает, что аквариумы не являются безопасным местом для рыб и других морских животных. Поэтому AquaDom не должен быть восстановлен! Времена, когда рыб вырывают из их естественной среды обитания, чтобы запереть в аквариуме для развлечения гостей отеля, должны закончиться раз и навсегда", - заявил представитель PETA в Германии Петер Хёффкен.
Пожарный возле отеля в Берлине, в котором лопнул аквариум - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
Вчера, 03:51Туризм
Пожарная служба Берлина спасла десятки рыб из лопнувшего аквариума
Он призвал установить мемориал в память о 1500 погибших морских животных на улице Карл-Либкнехт-штрассе в центре Берлина, напротив здания, где лопнул аквариум.
"Мы также рассматриваем возможность подачи судебного иска против Sea Life (сеть океанариумов, частью которых был AquaDom). Кроме того, мы требуем, чтобы строительство запланированного аквариума компании Coral World в районе Берлина Лихтенберге не было одобрено", - добавил Хёффкен.
Аквариум AquaDom, расположенный в отеле в центре Берлина, внезапно лопнул в пятницу рано утром. Два человека получили легкие ранения, вода из аквариума хлынула на улицу, разбив окна и витрины отеля. В аквариуме обитали 1,5 тысячи рыб около 100 видов, в том числе редкие, почти все они погибли.
AquaDom - одна из известных достопримечательностей Берлина, его высота составляла 16 метров, диаметр - 11,5 метра. Он вмещал в себя 1 миллион литров воды, общий вес составлял 2 тысячи тонн.
Городские службы работают возле отеля в Берлине, в котором лопнул аквариум - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
Вчера, 03:08Туризм
Музей ГДР в Берлине закрылся из-за лопнувшего аквариума
 
Берлин (город)ГерманияPETAВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала