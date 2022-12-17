https://ria.ru/20221217/germaniya-1839414368.html

Зоозащитники в Германии подадут иск против владельцев лопнувшего аквариума

Зоозащитники в Германии подадут иск против владельцев лопнувшего аквариума - РИА Новости, 17.12.2022

Зоозащитники в Германии подадут иск против владельцев лопнувшего аквариума

Организация защиты животных PETA в Германии рассматривает возможность подачи судебного иска против владельцев аквариума, который лопнул в пятницу утром и привел РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T16:50

2022-12-17T16:50

2022-12-17T19:18

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БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Организация защиты животных PETA в Германии рассматривает возможность подачи судебного иска против владельцев аквариума, который лопнул в пятницу утром и привел к гибели около 1,5 тысячи рыб, а также требует, чтобы на месте происшествия был построен мемориал в честь этих погибших животных, об этом говорится в заявлении зоозащитников. "AquaDom превратился в смертельную ловушку для всех существ, запертых в нем. Эта рукотворная трагедия показывает, что аквариумы не являются безопасным местом для рыб и других морских животных. Поэтому AquaDom не должен быть восстановлен! Времена, когда рыб вырывают из их естественной среды обитания, чтобы запереть в аквариуме для развлечения гостей отеля, должны закончиться раз и навсегда", - заявил представитель PETA в Германии Петер Хёффкен. Он призвал установить мемориал в память о 1500 погибших морских животных на улице Карл-Либкнехт-штрассе в центре Берлина, напротив здания, где лопнул аквариум. Аквариум AquaDom, расположенный в отеле в центре Берлина, внезапно лопнул в пятницу рано утром. Два человека получили легкие ранения, вода из аквариума хлынула на улицу, разбив окна и витрины отеля. В аквариуме обитали 1,5 тысячи рыб около 100 видов, в том числе редкие, почти все они погибли. AquaDom - одна из известных достопримечательностей Берлина, его высота составляла 16 метров, диаметр - 11,5 метра. Он вмещал в себя 1 миллион литров воды, общий вес составлял 2 тысячи тонн.

https://ria.ru/20221217/ryby-1839336591.html

https://ria.ru/20221217/muzey-1839335695.html

берлин (город)

германия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

берлин (город), германия, peta , в мире