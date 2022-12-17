https://ria.ru/20221217/germaniya-1839414368.html
Зоозащитники в Германии подадут иск против владельцев лопнувшего аквариума
Зоозащитники в Германии подадут иск против владельцев лопнувшего аквариума - РИА Новости, 17.12.2022
Зоозащитники в Германии подадут иск против владельцев лопнувшего аквариума
Организация защиты животных PETA в Германии рассматривает возможность подачи судебного иска против владельцев аквариума, который лопнул в пятницу утром и привел РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T16:50
2022-12-17T16:50
2022-12-17T19:18
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БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Организация защиты животных PETA в Германии рассматривает возможность подачи судебного иска против владельцев аквариума, который лопнул в пятницу утром и привел к гибели около 1,5 тысячи рыб, а также требует, чтобы на месте происшествия был построен мемориал в честь этих погибших животных, об этом говорится в заявлении зоозащитников. "AquaDom превратился в смертельную ловушку для всех существ, запертых в нем. Эта рукотворная трагедия показывает, что аквариумы не являются безопасным местом для рыб и других морских животных. Поэтому AquaDom не должен быть восстановлен! Времена, когда рыб вырывают из их естественной среды обитания, чтобы запереть в аквариуме для развлечения гостей отеля, должны закончиться раз и навсегда", - заявил представитель PETA в Германии Петер Хёффкен. Он призвал установить мемориал в память о 1500 погибших морских животных на улице Карл-Либкнехт-штрассе в центре Берлина, напротив здания, где лопнул аквариум. Аквариум AquaDom, расположенный в отеле в центре Берлина, внезапно лопнул в пятницу рано утром. Два человека получили легкие ранения, вода из аквариума хлынула на улицу, разбив окна и витрины отеля. В аквариуме обитали 1,5 тысячи рыб около 100 видов, в том числе редкие, почти все они погибли. AquaDom - одна из известных достопримечательностей Берлина, его высота составляла 16 метров, диаметр - 11,5 метра. Он вмещал в себя 1 миллион литров воды, общий вес составлял 2 тысячи тонн.
https://ria.ru/20221217/ryby-1839336591.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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берлин (город), германия, peta , в мире
Берлин (город), Германия, PETA , В мире
16:50 17.12.2022 (обновлено: 19:18 17.12.2022)
Зоозащитники в Германии подадут иск против владельцев лопнувшего аквариума
Зоозащитники в Германии подадут иск против владельцев лопнувшего аквариума AquaDom
БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Организация защиты животных PETA в Германии рассматривает возможность подачи судебного иска против владельцев аквариума, который лопнул в пятницу утром и привел к гибели около 1,5 тысячи рыб, а также требует, чтобы на месте происшествия был построен мемориал в честь этих погибших животных, об этом говорится в заявлении зоозащитников.
"AquaDom превратился в смертельную ловушку для всех существ, запертых в нем. Эта рукотворная трагедия показывает, что аквариумы не являются безопасным местом для рыб и других морских животных. Поэтому AquaDom не должен быть восстановлен! Времена, когда рыб вырывают из их естественной среды обитания, чтобы запереть в аквариуме для развлечения гостей отеля, должны закончиться раз и навсегда", - заявил представитель PETA в Германии Петер Хёффкен.
Он призвал установить мемориал в память о 1500 погибших морских животных на улице Карл-Либкнехт-штрассе в центре Берлина
, напротив здания, где лопнул аквариум.
"Мы также рассматриваем возможность подачи судебного иска против Sea Life (сеть океанариумов, частью которых был AquaDom). Кроме того, мы требуем, чтобы строительство запланированного аквариума компании Coral World в районе Берлина Лихтенберге не было одобрено", - добавил Хёффкен.
Аквариум AquaDom, расположенный в отеле в центре Берлина, внезапно лопнул в пятницу рано утром. Два человека получили легкие ранения, вода из аквариума хлынула на улицу, разбив окна и витрины отеля. В аквариуме обитали 1,5 тысячи рыб около 100 видов, в том числе редкие, почти все они погибли.
AquaDom - одна из известных достопримечательностей Берлина, его высота составляла 16 метров, диаметр - 11,5 метра. Он вмещал в себя 1 миллион литров воды, общий вес составлял 2 тысячи тонн.