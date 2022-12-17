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Новый терминал СПГ не решит энергетический кризис в Германии, заявили в АдГ - РИА Новости, 17.12.2022
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Новый терминал СПГ не решит энергетический кризис в Германии, заявили в АдГ
Новый терминал СПГ не решит энергетический кризис в Германии, заявили в АдГ - РИА Новости, 17.12.2022
Новый терминал СПГ не решит энергетический кризис в Германии, заявили в АдГ
Новый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ), который открылся в немецком Вильгельмсхафене в субботу, не поможет ФРГ решить энергетический кризис,... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T15:49
2022-12-17T15:49
олаф шольц
тино крупалла
роберт хабек
испания
россия
германия
uniper
северный поток
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БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Новый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ), который открылся в немецком Вильгельмсхафене в субботу, не поможет ФРГ решить энергетический кризис, считает сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла. Как уточнили в партии, согласно планам оператора Uniper, природный газ впервые будет подан в газовую сеть Германии из Вильгельмсхафена 22 декабря. "Члены правительства Шольц, Хабек и Линднер похвалят себя за то, что создали терминал в рекордно короткие сроки. Но это не решает проблему энергетического кризиса. Пять миллиардов кубометров сжиженного газа в год покрывают лишь 6% потребности Германии в газе. Где и с помощью каких специальных судов в Вильгельмсхафен в будущем будет доставляться необходимый газ, окончательно не ясно", - приводятся слова Крупаллы в релизе партии. Делегация правительства ФРГ, в состав которой вошли канцлер Олаф Шольц, министр экономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер в субботу приняли участие в церемонии открытия первого в Германии терминала СПГ. Как уточняло ведомство канцлера, в Вильмельгсхафене уже пришвартовалось судно Höegh Esperanza, оно было загружено в Испании сжиженным газом из Нигерии. По данным ведомства, этого объема газа хватит для 50 000 домохозяйств на один год. Власти ФРГ заявляли, что в настоящее время Германия планирует построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для СПГ. Как отмечал Шольц, они позволят Германии стать независимой от поставок газа из России.
https://ria.ru/20221217/gaz-1839396925.html
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олаф шольц, тино крупалла, роберт хабек, испания, россия, германия, uniper, северный поток, в мире
Олаф Шольц, Тино Крупалла, Роберт Хабек, Испания, Россия, Германия, Uniper, Северный поток, В мире
15:49 17.12.2022
 
Новый терминал СПГ не решит энергетический кризис в Германии, заявили в АдГ

В партии АдГ заявили, что терминал СПГ в Вильгельмсхафене не решит энергетический кризис

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЛидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла
Лидер партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Новый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ), который открылся в немецком Вильгельмсхафене в субботу, не поможет ФРГ решить энергетический кризис, считает сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.
Как уточнили в партии, согласно планам оператора Uniper, природный газ впервые будет подан в газовую сеть Германии из Вильгельмсхафена 22 декабря.
Плавучая установка для хранения и регазификации Hoegh Esperanza стоит на якоре во время открытия терминала СПГ в Вильгельмсхафене, Германия - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
Вчера, 14:59
В Германии открылся первый терминал по приему СПГ
"Члены правительства Шольц, Хабек и Линднер похвалят себя за то, что создали терминал в рекордно короткие сроки. Но это не решает проблему энергетического кризиса. Пять миллиардов кубометров сжиженного газа в год покрывают лишь 6% потребности Германии в газе. Где и с помощью каких специальных судов в Вильгельмсхафен в будущем будет доставляться необходимый газ, окончательно не ясно", - приводятся слова Крупаллы в релизе партии.
"Так что факт остается фактом: правительство должно выйти из-под санкций России и обеспечить возможность поставок газа по "Северному потоку", - заключил сопредседатель "АдГ".
Делегация правительства ФРГ, в состав которой вошли канцлер Олаф Шольц, министр экономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер в субботу приняли участие в церемонии открытия первого в Германии терминала СПГ.
Как уточняло ведомство канцлера, в Вильмельгсхафене уже пришвартовалось судно Höegh Esperanza, оно было загружено в Испании сжиженным газом из Нигерии. По данным ведомства, этого объема газа хватит для 50 000 домохозяйств на один год.
Власти ФРГ заявляли, что в настоящее время Германия планирует построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для СПГ. Как отмечал Шольц, они позволят Германии стать независимой от поставок газа из России.
Рождественская елка в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 14:36
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Олаф ШольцТино КрупаллаРоберт ХабекИспанияРоссияГерманияUniperСеверный потокВ мире
 
 
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