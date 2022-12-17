https://ria.ru/20221217/germaniya-1839404477.html

Новый терминал СПГ не решит энергетический кризис в Германии, заявили в АдГ

Новый терминал СПГ не решит энергетический кризис в Германии, заявили в АдГ - РИА Новости, 17.12.2022

Новый терминал СПГ не решит энергетический кризис в Германии, заявили в АдГ

Новый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ), который открылся в немецком Вильгельмсхафене в субботу, не поможет ФРГ решить энергетический кризис,... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T15:49

2022-12-17T15:49

2022-12-17T15:49

олаф шольц

тино крупалла

роберт хабек

испания

россия

германия

uniper

северный поток

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БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Новый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ), который открылся в немецком Вильгельмсхафене в субботу, не поможет ФРГ решить энергетический кризис, считает сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла. Как уточнили в партии, согласно планам оператора Uniper, природный газ впервые будет подан в газовую сеть Германии из Вильгельмсхафена 22 декабря. "Члены правительства Шольц, Хабек и Линднер похвалят себя за то, что создали терминал в рекордно короткие сроки. Но это не решает проблему энергетического кризиса. Пять миллиардов кубометров сжиженного газа в год покрывают лишь 6% потребности Германии в газе. Где и с помощью каких специальных судов в Вильгельмсхафен в будущем будет доставляться необходимый газ, окончательно не ясно", - приводятся слова Крупаллы в релизе партии. Делегация правительства ФРГ, в состав которой вошли канцлер Олаф Шольц, министр экономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер в субботу приняли участие в церемонии открытия первого в Германии терминала СПГ. Как уточняло ведомство канцлера, в Вильмельгсхафене уже пришвартовалось судно Höegh Esperanza, оно было загружено в Испании сжиженным газом из Нигерии. По данным ведомства, этого объема газа хватит для 50 000 домохозяйств на один год. Власти ФРГ заявляли, что в настоящее время Германия планирует построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для СПГ. Как отмечал Шольц, они позволят Германии стать независимой от поставок газа из России.

https://ria.ru/20221217/gaz-1839396925.html

https://ria.ru/20221203/germanii-1836092135.html

испания

россия

германия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

олаф шольц, тино крупалла, роберт хабек, испания, россия, германия, uniper, северный поток, в мире