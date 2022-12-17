Новый терминал СПГ не решит энергетический кризис в Германии, заявили в АдГ
В партии АдГ заявили, что терминал СПГ в Вильгельмсхафене не решит энергетический кризис
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЛидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Новый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ), который открылся в немецком Вильгельмсхафене в субботу, не поможет ФРГ решить энергетический кризис, считает сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.
Как уточнили в партии, согласно планам оператора Uniper, природный газ впервые будет подан в газовую сеть Германии из Вильгельмсхафена 22 декабря.
"Члены правительства Шольц, Хабек и Линднер похвалят себя за то, что создали терминал в рекордно короткие сроки. Но это не решает проблему энергетического кризиса. Пять миллиардов кубометров сжиженного газа в год покрывают лишь 6% потребности Германии в газе. Где и с помощью каких специальных судов в Вильгельмсхафен в будущем будет доставляться необходимый газ, окончательно не ясно", - приводятся слова Крупаллы в релизе партии.
"Так что факт остается фактом: правительство должно выйти из-под санкций России и обеспечить возможность поставок газа по "Северному потоку", - заключил сопредседатель "АдГ".
Делегация правительства ФРГ, в состав которой вошли канцлер Олаф Шольц, министр экономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер в субботу приняли участие в церемонии открытия первого в Германии терминала СПГ.
Власти ФРГ заявляли, что в настоящее время Германия планирует построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для СПГ. Как отмечал Шольц, они позволят Германии стать независимой от поставок газа из России.