https://ria.ru/20221217/genotsid-1839458128.html

Канадская журналистка обвинила Киев в геноциде против жителей Донбасса

Канадская журналистка обвинила Киев в геноциде против жителей Донбасса - РИА Новости, 17.12.2022

Канадская журналистка обвинила Киев в геноциде против жителей Донбасса

Канадская журналистка Ева Барлет, освещающая события в Донбассе, обвинила Киев в геноциде против русскоязычного населения региона. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T21:09

2022-12-17T21:09

2022-12-17T21:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

донецкая народная республика

канада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839068216_0:20:2756:1571_1920x0_80_0_0_9fa3d874e2f1b74072f0dd0cac6d78b8.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 17 дек - РИА Новости. Канадская журналистка Ева Барлет, освещающая события в Донбассе, обвинила Киев в геноциде против русскоязычного населения региона. Независимая журналистка приняла участие в видеоконференции, организованной Институтом Шиллера. По ее словам, она неоднократно освещала ситуацию в ДНР и ЛНР. "Я и мои коллеги документируем преступления Украины против мирных граждан Донбасса. Это важно, чтобы в итоге Украину привлекли к ответственности за эти военные преступления. Я знаю, вы все работает усердно, чтобы изменить ситуацию и помочь завершить эту опосредованную войну США против России, в которой украинцы и этнические русские Донбасса гибнут", - сказала Барлет. "И я надеюсь, что мы сможем изменить дискурс, чтобы деяния Украины больше не обелялись, а мы могли открыто говорить о том факте, что Украина совершает геноцид", - подчеркнула она. По ее словам, перед 24 февраля 2022 года украинские войска активизировали регулярные обстрелы Донбасса, длящиеся уже восемь с лишним лет. Как указала журналистка, Украина "обстреливает абсолютно не военные зоны". "Она обстреливает абсолютно жилые, мирные, деловые районы, людные улицы, тротуары, детские площадки, жилые дома", - отметила Барлет. "Пару дней назад около 7.00 жители Донецка проснулись от 40 попаданий ракет "Града", выпущенных практически одновременно Украиной по центру города. Это абсолютно жилая зона. Там нет военных целей. Это продолжающийся с украинской стороны терроризм и военное преступление", - указала она. Ссылаясь на данные ДНР и ЛНР, журналистка сообщила, что с 2014 года по апрель 2022 года в ДНР и ЛНР в результате украинских обстрелов были убиты около 8 тысяч мирных жителей. "С середины февраля больше 4,5 тысячи мирных граждан были убиты. Конечно, мы не слышим об этом в (западных – ред.) СМИ", - сказала Барлет.

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

https://ria.ru/20220414/voyna-1783525675.html

украина

донбасс

донецкая народная республика

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, донбасс, донецкая народная республика, канада