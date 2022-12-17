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Канадская журналистка обвинила Киев в геноциде против жителей Донбасса - РИА Новости, 17.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221217/genotsid-1839458128.html
Канадская журналистка обвинила Киев в геноциде против жителей Донбасса
Канадская журналистка обвинила Киев в геноциде против жителей Донбасса - РИА Новости, 17.12.2022
Канадская журналистка обвинила Киев в геноциде против жителей Донбасса
Канадская журналистка Ева Барлет, освещающая события в Донбассе, обвинила Киев в геноциде против русскоязычного населения региона. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T21:09
2022-12-17T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
донецкая народная республика
канада
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НЬЮ-ЙОРК, 17 дек - РИА Новости. Канадская журналистка Ева Барлет, освещающая события в Донбассе, обвинила Киев в геноциде против русскоязычного населения региона. Независимая журналистка приняла участие в видеоконференции, организованной Институтом Шиллера. По ее словам, она неоднократно освещала ситуацию в ДНР и ЛНР. "Я и мои коллеги документируем преступления Украины против мирных граждан Донбасса. Это важно, чтобы в итоге Украину привлекли к ответственности за эти военные преступления. Я знаю, вы все работает усердно, чтобы изменить ситуацию и помочь завершить эту опосредованную войну США против России, в которой украинцы и этнические русские Донбасса гибнут", - сказала Барлет. "И я надеюсь, что мы сможем изменить дискурс, чтобы деяния Украины больше не обелялись, а мы могли открыто говорить о том факте, что Украина совершает геноцид", - подчеркнула она. По ее словам, перед 24 февраля 2022 года украинские войска активизировали регулярные обстрелы Донбасса, длящиеся уже восемь с лишним лет. Как указала журналистка, Украина "обстреливает абсолютно не военные зоны". "Она обстреливает абсолютно жилые, мирные, деловые районы, людные улицы, тротуары, детские площадки, жилые дома", - отметила Барлет. "Пару дней назад около 7.00 жители Донецка проснулись от 40 попаданий ракет "Града", выпущенных практически одновременно Украиной по центру города. Это абсолютно жилая зона. Там нет военных целей. Это продолжающийся с украинской стороны терроризм и военное преступление", - указала она. Ссылаясь на данные ДНР и ЛНР, журналистка сообщила, что с 2014 года по апрель 2022 года в ДНР и ЛНР в результате украинских обстрелов были убиты около 8 тысяч мирных жителей. "С середины февраля больше 4,5 тысячи мирных граждан были убиты. Конечно, мы не слышим об этом в (западных – ред.) СМИ", - сказала Барлет.
https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html
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в мире, украина, донбасс, донецкая народная республика, канада
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Канада
21:09 17.12.2022 (обновлено: 21:33 17.12.2022)
 
Канадская журналистка обвинила Киев в геноциде против жителей Донбасса

Канадская журналистка Барлет обвинила Киев в совершении геноцида против жителей Донбасса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЖенщина в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела
Женщина в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Женщина в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 17 дек - РИА Новости. Канадская журналистка Ева Барлет, освещающая события в Донбассе, обвинила Киев в геноциде против русскоязычного населения региона.
Независимая журналистка приняла участие в видеоконференции, организованной Институтом Шиллера. По ее словам, она неоднократно освещала ситуацию в ДНР и ЛНР.
"Я и мои коллеги документируем преступления Украины против мирных граждан Донбасса. Это важно, чтобы в итоге Украину привлекли к ответственности за эти военные преступления. Я знаю, вы все работает усердно, чтобы изменить ситуацию и помочь завершить эту опосредованную войну США против России, в которой украинцы и этнические русские Донбасса гибнут", - сказала Барлет.
"И я надеюсь, что мы сможем изменить дискурс, чтобы деяния Украины больше не обелялись, а мы могли открыто говорить о том факте, что Украина совершает геноцид", - подчеркнула она.
Разрушенный храм Святителя Николая в селе Новоигнатьевка в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
16 декабря, 08:00
Киев заплатит за преступления против человечности
По ее словам, перед 24 февраля 2022 года украинские войска активизировали регулярные обстрелы Донбасса, длящиеся уже восемь с лишним лет.
Как указала журналистка, Украина "обстреливает абсолютно не военные зоны". "Она обстреливает абсолютно жилые, мирные, деловые районы, людные улицы, тротуары, детские площадки, жилые дома", - отметила Барлет.
"Пару дней назад около 7.00 жители Донецка проснулись от 40 попаданий ракет "Града", выпущенных практически одновременно Украиной по центру города. Это абсолютно жилая зона. Там нет военных целей. Это продолжающийся с украинской стороны терроризм и военное преступление", - указала она.
Ссылаясь на данные ДНР и ЛНР, журналистка сообщила, что с 2014 года по апрель 2022 года в ДНР и ЛНР в результате украинских обстрелов были убиты около 8 тысяч мирных жителей. "С середины февраля больше 4,5 тысячи мирных граждан были убиты. Конечно, мы не слышим об этом в (западных – ред.) СМИ", - сказала Барлет.
Танки Донецкой народной республики (ДНР) вблизи Дебальцево - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 15:06Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Основные эпизоды войны в Донбассе за восемь летРовно восемь лет назад началась война в Донбассе — 14 апреля 2014 года Киев начал АТО. Самые ожесточенные сражения пришлись на 2014–2015 годы, затем конфликт из острой фазы перешел в позиционную войну. Все это время в Донецкой и Луганской областях гибли люди — военные и мирные, взрослые и дети. Эта война унесла жизни более 13 тысяч человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассДонецкая Народная РеспубликаКанада
 
 
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