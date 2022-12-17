https://ria.ru/20221217/gaz-1839396925.html
В Германии открылся первый терминал по приему СПГ
В Германии открылся первый терминал по приему СПГ - РИА Новости, 17.12.2022
В Германии открылся первый терминал по приему СПГ
Первый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) открылся в немецком Вильгельмсхафене в субботу, в торжественной церемонии принял участие канцлер ФРГ... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T14:59
2022-12-17T14:59
2022-12-17T14:59
олаф шольц
германия
испания
нигерия
в мире
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БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Первый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) открылся в немецком Вильгельмсхафене в субботу, в торжественной церемонии принял участие канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Это было очень быстрое решение - что мы сделаем все для того, чтобы стать независимыми от поставок российского газа и обеспечить для Германии снабжение энергоносителями. И в этой связи в начале года мы решили, что хотим построить в кратчайшие сроки терминалы на побережьях Германии, которые позволят обеспечить это снабжение независимо от трубопроводов из России", - сказал Шольц на открытии терминала в Вильгельмсхафене. Его заявление на церемонии открытия транслировалось в эфире телеканала Welt. По словам канцлера, когда было объявлено, что в Вильгельмсхафене терминал появится уже в текущем году, многие сказали, что это невозможно. "Но верно обратное. Мы действительно смогли сделать так, чтобы за короткие сроки этот терминал был установлен, и теперь мы видим это судно... И это очень важный вклад в нашу безопасность (энергоснабжения)", - пояснил Шольц. Как уточнило ведомство канцлера, в Вильмельгсхафене уже пришвартовалось судно Höegh Esperanza, оно было загружено в Испании сжиженным газом из Нигерии. По данным ведомства, этого объема газа хватит для 50 000 домохозяйств на один год. Как ранее сообщал Шольц, вскоре последует появление и других терминалов: в Любмине, Брюнсбрюттеле и Штаде. Строительство первого немецкого причала для приема танкеров - газовозов СПГ завершилось в середине ноября в Вильгельмсхафене. Власти ФРГ заявляли, что в настоящее время Германия планирует построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для СПГ. Как отмечал Шольц, они позволят Германии стать независимой от поставок газа из России.
https://ria.ru/20221212/gaz-1838128069.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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олаф шольц, германия, испания, нигерия, в мире
Олаф Шольц, Германия, Испания, Нигерия, В мире
В Германии открылся первый терминал по приему СПГ
В немецком Вильгельмсхафене открылся первый терминал по приему СПГ
БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости.
Первый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) открылся в немецком Вильгельмсхафене в субботу, в торжественной церемонии
принял участие канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Это было очень быстрое решение - что мы сделаем все для того, чтобы стать независимыми от поставок российского газа и обеспечить для Германии снабжение энергоносителями. И в этой связи в начале года мы решили, что хотим построить в кратчайшие сроки терминалы на побережьях Германии, которые позволят обеспечить это снабжение независимо от трубопроводов из России", - сказал Шольц на открытии терминала в Вильгельмсхафене. Его заявление на церемонии открытия транслировалось в эфире телеканала Welt.
По словам канцлера, когда было объявлено, что в Вильгельмсхафене терминал появится уже в текущем году, многие сказали, что это невозможно. "Но верно обратное. Мы действительно смогли сделать так, чтобы за короткие сроки этот терминал был установлен, и теперь мы видим это судно... И это очень важный вклад в нашу безопасность (энергоснабжения)", - пояснил Шольц.
Как уточнило ведомство канцлера, в Вильмельгсхафене уже пришвартовалось судно Höegh Esperanza, оно было загружено в Испании
сжиженным газом из Нигерии
. По данным ведомства, этого объема газа хватит для 50 000 домохозяйств на один год.
Как ранее сообщал Шольц, вскоре последует появление и других терминалов: в Любмине, Брюнсбрюттеле и Штаде.
Строительство первого немецкого причала для приема танкеров - газовозов СПГ завершилось в середине ноября в Вильгельмсхафене.
Власти ФРГ заявляли, что в настоящее время Германия планирует построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для СПГ. Как отмечал Шольц, они позволят Германии стать независимой от поставок газа из России
.