https://ria.ru/20221217/gaz-1839396925.html

В Германии открылся первый терминал по приему СПГ

В Германии открылся первый терминал по приему СПГ - РИА Новости, 17.12.2022

В Германии открылся первый терминал по приему СПГ

Первый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) открылся в немецком Вильгельмсхафене в субботу, в торжественной церемонии принял участие канцлер ФРГ... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T14:59

2022-12-17T14:59

2022-12-17T14:59

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БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Первый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) открылся в немецком Вильгельмсхафене в субботу, в торжественной церемонии принял участие канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Это было очень быстрое решение - что мы сделаем все для того, чтобы стать независимыми от поставок российского газа и обеспечить для Германии снабжение энергоносителями. И в этой связи в начале года мы решили, что хотим построить в кратчайшие сроки терминалы на побережьях Германии, которые позволят обеспечить это снабжение независимо от трубопроводов из России", - сказал Шольц на открытии терминала в Вильгельмсхафене. Его заявление на церемонии открытия транслировалось в эфире телеканала Welt. По словам канцлера, когда было объявлено, что в Вильгельмсхафене терминал появится уже в текущем году, многие сказали, что это невозможно. "Но верно обратное. Мы действительно смогли сделать так, чтобы за короткие сроки этот терминал был установлен, и теперь мы видим это судно... И это очень важный вклад в нашу безопасность (энергоснабжения)", - пояснил Шольц. Как уточнило ведомство канцлера, в Вильмельгсхафене уже пришвартовалось судно Höegh Esperanza, оно было загружено в Испании сжиженным газом из Нигерии. По данным ведомства, этого объема газа хватит для 50 000 домохозяйств на один год. Как ранее сообщал Шольц, вскоре последует появление и других терминалов: в Любмине, Брюнсбрюттеле и Штаде. Строительство первого немецкого причала для приема танкеров - газовозов СПГ завершилось в середине ноября в Вильгельмсхафене. Власти ФРГ заявляли, что в настоящее время Германия планирует построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для СПГ. Как отмечал Шольц, они позволят Германии стать независимой от поставок газа из России.

https://ria.ru/20221212/gaz-1838128069.html

https://ria.ru/20221130/germaniya-1835270571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

олаф шольц, германия, испания, нигерия, в мире