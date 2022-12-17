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Эстония стала единственной страной, отдающей Украине более процента ВВП - РИА Новости, 17.12.2022
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Эстония стала единственной страной, отдающей Украине более процента ВВП
Эстония стала единственной страной, отдающей Украине более процента ВВП - РИА Новости, 17.12.2022
Эстония стала единственной страной, отдающей Украине более процента ВВП
Эстония оказалась единственной страной в мире, которая расходует на помощь Украине более одного процента от ВВП, сообщило в субботу эстонское издание Postimees. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T23:03
2022-12-17T23:08
в мире
владимир путин
сергей лавров
украина
россия
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нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 дек - РИА Новости. Эстония оказалась единственной страной в мире, которая расходует на помощь Украине более одного процента от ВВП, сообщило в субботу эстонское издание Postimees. Postimees приводит данные немецкой статистической компании Statista, согласно которым, наибольшую помощь Украине из расчета доли ВВП оказывает Эстония. "Эстония единственная страна в мире, которая жертвует Украине более одного процента от ВВП - целых 1,1 процента. Латвия, которая находится на втором месте, оказала Украине помощь в размере 0,93 процента от своего ВВП. Тройку лидеров замыкает Польша, которая пожертвовала 0,5 процента своего ВВП", - говорится в сообщении. Далее следует Литва (0,46%), Норвегия (0,34%), Великобритания (0,26%), Чехия (0,24%), Канада (0,23%) и США (0,23%). Издание отмечает, что США, "несмотря на всю их щедрость", на самом деле занимают девятое место в рейтинге доноров Украины. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221216/ukraina-1839215315.html
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в мире, владимир путин, сергей лавров, украина, россия, эстония, нато
В мире, Владимир Путин, Сергей Лавров, Украина, Россия, Эстония, НАТО
23:03 17.12.2022 (обновлено: 23:08 17.12.2022)
 
Эстония стала единственной страной, отдающей Украине более процента ВВП

Эстония оказалась единственной страной, которая отдает Украине больше одного процента ВВП

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 дек - РИА Новости. Эстония оказалась единственной страной в мире, которая расходует на помощь Украине более одного процента от ВВП, сообщило в субботу эстонское издание Postimees.
Postimees приводит данные немецкой статистической компании Statista, согласно которым, наибольшую помощь Украине из расчета доли ВВП оказывает Эстония.
"Эстония единственная страна в мире, которая жертвует Украине более одного процента от ВВП - целых 1,1 процента. Латвия, которая находится на втором месте, оказала Украине помощь в размере 0,93 процента от своего ВВП. Тройку лидеров замыкает Польша, которая пожертвовала 0,5 процента своего ВВП", - говорится в сообщении.
Далее следует Литва (0,46%), Норвегия (0,34%), Великобритания (0,26%), Чехия (0,24%), Канада (0,23%) и США (0,23%). Издание отмечает, что США, "несмотря на всю их щедрость", на самом деле занимают девятое место в рейтинге доноров Украины.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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