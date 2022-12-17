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Подконтрольные Киеву энергоблоки подключили к сети, утверждает "Энергоатом"
Подконтрольные Киеву энергоблоки подключили к сети, утверждает "Энергоатом" - РИА Новости, 17.12.2022
Подконтрольные Киеву энергоблоки подключили к сети, утверждает "Энергоатом"
Все девять подконтрольных Украине атомных энергоблоков запущены в работу, сообщили в субботу в национальной компании "Энергоатом". РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T20:17
2022-12-17T20:17
2022-12-17T20:17
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энергоатом
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Все девять подконтрольных Украине атомных энергоблоков запущены в работу, сообщили в субботу в национальной компании "Энергоатом". В компании добавили, что на данный момент мощность одного из энергоблоков ограничивают на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от него весь возможный объем электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
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в мире, украина, энергоатом
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Энергоатом
Подконтрольные Киеву энергоблоки подключили к сети, утверждает "Энергоатом"
"Энергоатом" утверждает, что девять подконтрольных Киеву энергоблоков подключили к сети