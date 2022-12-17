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"Укрэнерго" заявило о значительном дефиците в энергосистеме страны - РИА Новости, 17.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221217/energetika-1839377060.html
"Укрэнерго" заявило о значительном дефиците в энергосистеме страны
"Укрэнерго" заявило о значительном дефиците в энергосистеме страны - РИА Новости, 17.12.2022
"Укрэнерго" заявило о значительном дефиците в энергосистеме страны
Нехватка мощности в энергосистеме Украины остается существенной, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T12:45
2022-12-17T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укрэнерго
вооруженные силы рф
владимир зеленский
кирилл тимошенко
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Нехватка мощности в энергосистеме Украины остается существенной, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. В компании уточнили, что работа электросетей осложняется погодными условиями — дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к их обледенению.По информации "Укрэнерго", сейчас продолжается процесс вывода блоков атомных электростанций на уровень планируемой мощности. В свою очередь, теплоэлектростанции поэтапно восстанавливают работу, гидроэлектростанции работают по графику. Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества. Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре в начале октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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в мире, украина, укрэнерго, вооруженные силы рф, владимир зеленский, кирилл тимошенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко
12:45 17.12.2022 (обновлено: 13:17 17.12.2022)
 
"Укрэнерго" заявило о значительном дефиците в энергосистеме страны

"Укрэнерго" заявило о значительном дефиците в энергосистеме Украины, осложненном непогодой

© AFP 2022 / Oleksandr GimanovЖенщина проходит мимо электрогенератора в Одессе
Женщина проходит мимо электрогенератора в Одессе - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AFP 2022 / Oleksandr Gimanov
Женщина проходит мимо электрогенератора в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Нехватка мощности в энергосистеме Украины остается существенной, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.

"Дефицит электроэнергии в системе из-за последствий девяти ракетных атак все еще является значительным. Всем облэнерго доведены лимиты потребления", — говорится в публикации.

В компании уточнили, что работа электросетей осложняется погодными условиями — дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к их обледенению.
По информации "Укрэнерго", сейчас продолжается процесс вывода блоков атомных электростанций на уровень планируемой мощности. В свою очередь, теплоэлектростанции поэтапно восстанавливают работу, гидроэлектростанции работают по графику.
Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре в начале октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаУкрэнергоВооруженные силы РФВладимир ЗеленскийКирилл Тимошенко
 
 
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