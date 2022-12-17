https://ria.ru/20221217/energetika-1839377060.html

"Укрэнерго" заявило о значительном дефиците в энергосистеме страны

"Укрэнерго" заявило о значительном дефиците в энергосистеме страны - РИА Новости, 17.12.2022

"Укрэнерго" заявило о значительном дефиците в энергосистеме страны

Нехватка мощности в энергосистеме Украины остается существенной, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T12:45

2022-12-17T12:45

2022-12-17T13:17

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кирилл тимошенко

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Нехватка мощности в энергосистеме Украины остается существенной, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. В компании уточнили, что работа электросетей осложняется погодными условиями — дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к их обледенению.По информации "Укрэнерго", сейчас продолжается процесс вывода блоков атомных электростанций на уровень планируемой мощности. В свою очередь, теплоэлектростанции поэтапно восстанавливают работу, гидроэлектростанции работают по графику. Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества. Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре в начале октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221217/kiev-1839352017.html

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в мире, украина, укрэнерго, вооруженные силы рф, владимир зеленский, кирилл тимошенко