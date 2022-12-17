12:45 17.12.2022 (обновлено: 13:17 17.12.2022)
"Укрэнерго" заявило о значительном дефиците в энергосистеме страны
"Укрэнерго" заявило о значительном дефиците в энергосистеме Украины, осложненном непогодой
Женщина проходит мимо электрогенератора в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Нехватка мощности в энергосистеме Украины остается существенной, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.
"Дефицит электроэнергии в системе из-за последствий девяти ракетных атак все еще является значительным. Всем облэнерго доведены лимиты потребления", — говорится в публикации.
В компании уточнили, что работа электросетей осложняется погодными условиями — дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к их обледенению.
По информации "Укрэнерго", сейчас продолжается процесс вывода блоков атомных электростанций на уровень планируемой мощности. В свою очередь, теплоэлектростанции поэтапно восстанавливают работу, гидроэлектростанции работают по графику.
Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре в начале октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя.