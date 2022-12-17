https://ria.ru/20221217/elka-1839356732.html

Комлесхоз дал советы, как украсить живую елку

Комлесхоз дал советы, как украсить живую елку - РИА Новости, 17.12.2022

Комлесхоз дал советы, как украсить живую елку

Гирлянда с нагревающимися лампочками и игрушки, которые могут повредить почки, не самые подходящие украшения для живой ёлки, корневая система которой цела,... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T10:26

2022-12-17T10:26

2022-12-17T10:26

общество

московская область (подмосковье)

новый год

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Гирлянда с нагревающимися лампочками и игрушки, которые могут повредить почки, не самые подходящие украшения для живой ёлки, корневая система которой цела, рассказал РИА Новости заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Александр Передерий. "Если (ёлка – ред.) в кадке, нежелательно использовать гирлянды с нагревающимися лампочками, а также следует избегать игрушки, которые могут повредить почки – использование лент для крепления игрушек станет отличным вариантом", - поделился эксперт. Чиновник отмечает, что тем, кто планирует пересадить ёлку весной, нужно покупать несрубленную. Зампред уточнил, что диаметр кадки должен соответствовать размаху нижних ветвей. Передерий также добавил, что кадка не может быть очень маленькой, так как это означает, что корни уже повреждены. Он пояснил, что пересадить такую ёлку не выйдет, так как она засохнет ещё до наступления весны. Эксперт отметил, что при этом "исключение – питомники, где елки сразу выращивают в кадках – этот момент уточняйте у продавца". Передерий отмечает, что ёлки любят минимальные температуры, нужно, чтобы в помещении было не выше 20 градусов. Он уточнил, что не следует ставить ёлку рядом с тёплыми источниками, например, около батареи или печки. Зампред также рассказал, что ёлку следует опрыскивать, но гирлянду "необходимо каждый раз снимать, чтобы не случилось короткого замыкания, беды". По словам эксперта, чтобы увеличить срок жизни срубленной ёлке, стоящей в подставке с водой, нужно ежедневно добавлять две таблетки аспирина. Он также обращает внимание на то, что перепад температур может негативно повлиять на внешний вид живой ёлки: "когда, допустим, вы с холода, например, ёлку заносите в тепло, потом уже ёлку обратно в холод заносить не рекомендуется, потому что могут опасть иголки". "В идеале, конечно, это сделать (купить живую ёлку – ред.), чем ближе к новому году, тем лучше. Чтобы ёлочка была свеженькая, пахла ещё и чтобы радовала, так сказать, своими всеми преимуществами… то есть лучше всего ставить ёлку за неделю до праздника", - советует зампред Комлесхоза.

https://ria.ru/20221217/ukrasheniya-1839338110.html

https://ria.ru/20221213/elka-1838216452.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), новый год